Chaos in het ziekenhuis: 'Taakstraf'-ploeg richt complete ravage aan
De taakstraffers moeten helpen in het ziekenhuis, maar al snel blijkt dat niemand echt verstand van zaken heeft. Als Barry en Donny in de keuken 'hulp' krijgen bij het groenten snijden, gaat het volledig mis wanneer werkmeester Sam zijn vinger afhakt.
Younes belandt tijdens het rondbrengen van eten ineens midden in een bevalling. Tess en Kyara worstelen met ziekenhuisbedden die alle kanten op gaan. Terwijl iedereen zijn eigen problemen probeert op te lossen, raakt het hele ziekenhuis ontregeld. Tijdens het verhoor probeert Rechercheur Baks Younes aan het praten te krijgen door genadeloos in te spelen op zijn smetvrees.
'Taakstraf', zaterdag 1 augustus om 17.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.
https://www.zapp.nl/
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