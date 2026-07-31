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Chaos in het ziekenhuis: 'Taakstraf'-ploeg richt complete ravage aan

vrijdag 31 juli 2026
Foto: © BNNVARA / The Media Brothers / BarraMedia 2026

De taakstraffers moeten helpen in het ziekenhuis, maar al snel blijkt dat niemand echt verstand van zaken heeft. Als Barry en Donny in de keuken 'hulp' krijgen bij het groenten snijden, gaat het volledig mis wanneer werkmeester Sam zijn vinger afhakt.

Younes belandt tijdens het rondbrengen van eten ineens midden in een bevalling. Tess en Kyara worstelen met ziekenhuisbedden die alle kanten op gaan. Terwijl iedereen zijn eigen problemen probeert op te lossen, raakt het hele ziekenhuis ontregeld. Tijdens het verhoor probeert Rechercheur Baks Younes aan het praten te krijgen door genadeloos in te spelen op zijn smetvrees.


'Taakstraf', zaterdag 1 augustus om 17.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.


Taakstraf op tv
Zaterdag 1 augustus om 17u40  »
NPO 3
De taakstraffers helpen in het ziekenhuis, als Sam per ongeluk een stukje van zijn vinger afhakt, gaat alles mis. Terwijl Donny de vinger probeert te redden, belandt Younes midden in een bevalling.
Zaterdag 8 augustus om 17u40  »
NPO 3
De taakstraffers helpen bij een hondenopvang, maar alles loopt mis wanneer een hond ervandoor gaat met Kyara's ADHD-pillen. De groep probeert ze terug te krijgen voordat Sam erachter komt.
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