Deze week in 'RTL Boulevard': onthulling nominaties Gouden Televizier-Ring en exclusief interview Daniëlle Oerlemans

Deze week in 'RTL Boulevard': onthulling nominaties Gouden Televizier-Ring en exclusief interview DaniŽlle Oerlemans

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

Het team van 'RTL Boulevard', Luuk Ikink, Bridget Maasland, Eddy ZoŽy, Marieke Elsinga, Rick Brandsteder en Vivienne van den Assem, brengt het hele jaar door de dagelijkse dosis entertainment, lifestyle, royalty en crime.

Met deze week onder andere exclusief de onthulling van de nominaties van de Gouden Televizier-Ring 2020, en exclusieve interviews met onder andere Daniëlle Oerlemans en Sonja Bakker. 'RTL Boulevard', altijd online en elke dag om 18.35 uur bij RTL 4.

Deze week maakt 'RTL Boulevard' in samenwerking met De Gouden Televizier-Ring exclusief de genomineerden bekend in maar liefst zes categorieën. Aran Bade, Jamie Trenité en Lex Uiting verrassen van maandag t/m donderdag steeds drie genomineerden met een bezoekje. Maandag worden de genomineerden in de categorie Televizier-Ster Presentatrice bekendgemaakt, dinsdag de nominaties in de categorieën Televizier-Ster Presentator en Televizier-Ster Talent, woensdag Televizier-Ster Acteur/Actrice en Televizier-Ster Online videoserie. Welke programma's nog in de race ziijn voor de Gouden Televezier-RIng 2020 worden donderdag onthuld in 'RTL Boulevard'.

Ook staat er deze week een aantal exclusieve interviews in de planning. Daniëlle Oerlemans geeft na acht jaar voor het eerst een uitgebreid interview aan 'RTL Boulevard', waarin ze vertelt hoe is het om in Amerika te wonen met haar man Reinout en hun kinderen. Sonja Bakker blikt terug op een heftige periode waarin ze onder andere haar vader heeft verloren.

