Deze series zie je in juni op CANAL+ & CANAL+ Action

'Hierro' is een Spaanse misdaadserie van hoog niveau met prachtige beelden en plotwendingen die de kijker steeds op het verkeerde been zetten.

Het verhaal speelt zich af op het vulkanische Canarische eiland El Hierro. Met topacteurs als de geprezen Candela Peña (Todo sobre mi madre), Darío Grandinetti (Rojo, Hable con ella) en Matias Varela (Narcos).

Rechter Candela Montes wordt overgeplaatst naar El Hierro, het kleinste en meest afgelegen van de Canarische Eilanden. Ze belandt er in een gesloten gemeenschap die zich voorbereidt op de Bajada, een religieuze processie die om de vier jaar plaatsvindt. Kort na haar aankomst wordt in zee het lichaam van de jonge eilandbewoner Fran ontdekt. Hij is vermoord, vlak voor voor zijn huwelijk met Pilar, de dochter van de louche zakenman Diaz. Hij is dan ook de belangrijkste verdachte. Candela maakt zich niet bepaald populair bij de eilandbewoners als ze besluit om om hem op borgtocht vrij te laten.

HIERRO I SEIZOEN 1 EN 2

Genre: misdaad, thriller

Regisseur: Jorge Coira

Cast: Candela Peña, Darío Grandinetti, Kimberley Tell, Luifer Rodríguez, Maykol Hernández, Tania Santana, Marga Arnau, Ángel Casanova

Stream vanaf 5 juni bij CANAL+

ZEROZEROZERO I SEIZOEN 1

Genre: misdaad, thriller

Regisseur: Janus Metz, Pablo Trapero, Stefano Sollima

Cast: Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Giuseppe De Domenico, Harold Torres, Francesco Colella, Diego Cataño, Víctor Huggo Martin

Harde en zenuwslopende Italiaanse misdaadserie over de internationale cocaïnehandel. Het verhaal is van de makers van de serie Gomorra en gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Roberto Saviano. Met een internationale topcast als Gabriel Byrne, Dane DeHaan, Andrea Riseborough en Harold Torres toont de reeks een intrigerende machtsstrijd, waar iedereen zich schuldig maakt aan verraad of geheime agenda’s.

De Italiaanse maffiabaas Don Minu bestelt in Mexico een gigantische hoeveelheid cocaïne: de vijfduizend kilo moeten zijn machtspositie verstevigen. Zijn kleinzoon Stefano wil dit plan echter dwarsbomen. Wanneer de aanbetaling voor de deal niet arriveert, heeft dat ernstige gevolgen voor de Amerikaanse tussenpersoon Edward Lynwood (Byrne) en zijn kinderen Emma en Chris.

Stream vanaf 25 juni bij CANAL+

THE IMMORTAL I SEIZOEN 1

Genre: thriller

Regisseur: Rafa Montesinos, David Ulloa

Cast: Álex García, Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott

Meeslepende Spaanse serie over de opkomst van Los Miami, een beruchte bende die het nachtleven en de cocaïnehandel in Madrid domineerde. Geïnspireerd op echte gebeurtenissen, dat zich afspeelt in het turbulente Europa van de jaren negentig

Aan het hoofd van de bende staat Juan Carlos Peña (acteur Álex García), die vastberaden is om de machtigste drugsdealer van Europa te worden. Hij overleeft talloze moordaanslagen waardoor hij een bijna mythische status krijgt als 'El Inmortal' (de onsterfelijke). Hoewel Peña afkomstig was van een vermogende familie, besloot hij het pad van de drugshandel in te slaan.

Stream vanaf 19 juni bij CANAL+

TALK TO ME

Genre: horror

Regisseur: Danny Philippou, Michael Philippou

Cast: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce, Sophie Wilde

Na de veelbesproken première op het Sundance Film Festival werd Talk to Me de gruwelijkste horrorsensatie van afgelopen jaar. In de Australische film ontdekt een groep vrienden hoe ze geesten kunnen oproepen. Ze raken verslaafd aan de nieuwe sensatie, totdat een van hen te ver gaat en de poorten naar de hel opent.

Mia (Sophie Wilde) gelooft niets van de viral video’s waarin tieners via een gebalsemde hand in contact komen met geesten. Op een feestje vindt een nieuwe seance plaats, waar ze met een vriendin aan meedoet. De kick die ze krijgen wanneer geesten hun lichaam overnemen werkt verslavend, maar zodra een regel wordt overtreden escaleert alles volledig.

Stream vanaf 16 juni bij CANAL+

In juni elke donderdag een horror special om 22.10 uur bij CANAL+ Action.

6 juni 'Prey for the Devil' / 13 juni 'Talk to Me' / 20 juni 'The Offering' / 27 juni 'Into the Deep'.

JUSTIFIED I SEIZOEN 1 T/M 3

Genre: misdaad

Regisseur: Adam Arkin, Jon Avnet

Cast: Timothy Olyphant, Nick Searcy, Joelle Carter, Jacob Pitts, Erica Tazel

Misdaadserie 'Justified' kreeg maar liefst zeven Emmy-nominaties en lovende kritieken, met name voor het acteerwerk, regie, art direction en script. Twee Emmy’s werden toegekend aan acteurs Margo Martindale als Mags Bennet en Jeremy Davies als Dickie Bennet.

De moderne cowboy Raylan Given (Timothy Olyphant) schiet als U.S. Marshal in Miami maar al te graag in het rond. Na het zoveelste fatale incident wordt hij met tegenzin teruggestuurd naar zijn geboorteplaats Harlan, een armoedig mijnstadje in de staat Kentucky. Daar moet hij met andere U.S. Marshals zaken oplossen, die hem confronteren met zijn eigen verleden. Zijn belangrijkste rivaal, jeugdvriend Boyd Crowder, heeft een radicale weg ingeslagen als leider van een drugsbende.

Stream vanaf 10 juni seizoen 1 / vanaf 20 juni seizoen 2 / vanaf 27 juni seizoen 3

Vanaf 19 juni elke woensdag om 20.30 uur bij CANAL+ Action

OF MONEY AND BLOOD I SEIZOEN 1

Genre: misdaad

Regisseur: Xavier Giannoli, Frederic Planchon

Cast: Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Emmy Fouassier

De Franse misdaadserie Of Money and Blood (D’Argent et du sang) is gebaseerd op het boek van Fabrice Arfi over het waargebeurde verhaal van de grootste zwendel van de eeuw. Zijn boek over het koolstof-belastingfraudeschandaal onthult een duistere wereld van hebzucht, macht en bedrog in het Parijs van 2009.

Het verhaal draait om de opkomst van een nieuwe markt voor 'koolstofquota', die in het leven is geroepen om de strijd tegen vervuiling aan te gaan. Echter, in plaats van het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken, wordt deze markt al snel het toneel van een complexe zwendel, waarbij miljarden euro's verdwijnen in de zakken van gewetenloze oplichters. In het middelpunt van deze oplichting staat een bende kleine criminelen uit Belleville, een beruchte wijk in Parijs. Gedreven door hun verlangen naar rijkdom en status, bundelen ze hun krachten met een handelaar uit de hogere klasse om een meesterplan uit te voeren dat de wereld zal verbijsteren.

Stream iedere donderdag een nieuwe aflevering

Iedere vrijdag om 20.30 uur op CANAL+ Action