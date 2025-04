Deze onderwerpen zie je maandag in 'Radar'

In veel van de insectenverdelgers voor de tuin zitten insecticiden die zo giftig zijn dat ze verboden zijn voor gebruik in de landbouw. Wat doen deze stoffen met mens en natuur?

En waarom mogen wij deze giffen wel gebruiken, maar de boer niet?

Er zijn in Nederland 250.000 rolstoelgebruikers. In 2016 ondertekende de regering het VN-gedrag Handicap waarin staat dat poppodia verplicht zijn om een plek te creëren voor rolstoelgangers. Maar het aantal daadwerkelijke rolstoelplaatsen is schrikbarend laag. Fons gaat met een rolstoelgebruiker naar een concert en ondervindt waar je dan allemaal tegenaan loopt.

Als ZZP’er afgewezen worden door de verzekeraar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat je in het verleden een keer naar de fysio bent geweest. Het gebeurt echt. Verzekeraars beperken de dekking of weigeren zelfs helemaal te verzekeren op basis van je medische geschiedenis. En dat tegenover torenhoge premies. Via lange vragenlijsten zoeken ze naar elk ongemak, zelfs duizeligheid of hoofdpijn. En als je ziek wordt, duikt de verzekeraar opnieuw in je dossier om onder de uitkering uit te komen. Hoe kan het dat de overheid de bestaanszekerheid van ZZP'ers al jaren in handen legt van verzekeraars? Minister van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert.

'Radar', maandag 7 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.