Deze hoogtepunten bieden CANAL+, Film1 en FilmBox je in september

'The Sentinels' is een Franse CANAL+ Original-serie die zich afspeelt in 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Franse soldaat Gabriel wordt als vermist opgegeven, maar overleeft op wonderbaarlijke wijze.

'The Sentinels': seizoen 1

Gabriel wordt gerekruteerd voor een geheim militair experiment en krijgt een krachtversterkend serum. Om zijn familie ooit terug te zien, sluit hij zich aan bij de Sentinels. Deze elite-eenheid heeft maar één missie: de oorlog voorgoed beëindigen.

Stream vanaf 29 september twee afleveringen, daarna wekelijks een aflevering.

Vanaf 7 oktober wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action.

'Vechtershart': seizoen 1 en 2

Knokken voor een tweede kans. Deze rauwe achtdelige Nederlandse dramaserie duikt in de keiharde en loyale wereld van de vechtsport. Waldemar Torenstra speelt Nick Roest, een voormalig K1-kampioen die na vier jaar cel vrijkomt in een wereld die hem vergeten is. Zijn carrière, familie en naam zijn weg. Tijd om zich terug te vechten naar de top. Met Benja Bruijning, Imanuelle Grives, Kenneth Herdigein en Loes Haverkort.

Stream seizoen 1 vanaf 22 september.

Seizoen 2 vanaf 29 september.

'De Vuurlinie'

Hollywoodregisseur Roel Reiné brengt een indrukwekkend verhaal over de strijd aan het front en die na terugkomst. Waldemar Torenstra speelt de rol van Marco Kroon, die heldhaftig leiding geeft in Afghanistan en daarvoor de militaire Willems-Orde ontvangt. Terug in Nederland raakt hij in opspraak en worstelt hij met trauma’s. Terwijl media en publiek oordelen, voert Marco zijn zwaarste strijd: vechten voor zijn eer, zijn liefde en zijn waarheid.

Stream vanaf 1 september.

7 september om 20.30 uur op CANAL+ Action.

'The Sketch Artist': seizoen 1 en 2

In deze meeslepende Frans-Canadese misdaadthriller zet forensisch tekenaar Eve (Rachel Graton) haar uitzonderlijke talent in om gezichten te reconstrueren en misdadigers op te sporen. Maar wanneer er nieuwe aanwijzingen opduiken over haar vermiste zoontje, raakt haar persoonlijke verleden verstrengeld met haar werk. Een intense mix van spanning, emotie en geheimen binnen een hecht en broos rechercheteam.

Stream seizoen 1 vanaf 5 september.

Seizoen 2 vanaf 12 september.

'A Better Place': seizoen 1

Een intrigerende Duitse dramaserie over een samenleving zonder gevangenissen. In een fictieve stad sluiten een idealistische burgemeester en een gedreven wetenschapper de gevangenis en starten een baanbrekend re-integratieprogramma. Ex-gedetineerden keren terug in de maatschappij, wat hoop en spanning oproept. Terwijl sommigen geloven in vernieuwing, groeit bij anderen de angst voor chaos en onveiligheid.

Stream vanaf 18 september.

Vanaf 19 september wekelijks om 21.30 uur op CANAL+ Action.

'The Marvelous Mrs. Maisel'

seizoen 1 t/m 4

Een bekroonde Amerikaanse serie met maar liefst 22 Emmy Awards. In vier seizoenen volgen we Miriam 'Midge' Maisel, een huisvrouw in het New York van de jaren ’50 die na een plotselinge scheiding haar talent voor stand-up comedy ontdekt. Ze verruilt haar comfortabele leven voor het podium en trotseert de uitdagingen van de comedywereld én haar omgeving.

Stream seizoen 1 nu.

Seizoen 2 vanaf 8 september.

Seizoen 3 vanaf 15 september.

Seizoen 4 vanaf 22 september.

'Devotion'

In de jaren '50, tijdens de Koreaanse oorlog, vormen gevechtspiloten Tom Hudner en Jesse Brown een uitzonderlijk team. Jesse, de eerste Afro-Amerikaanse piloot in de Amerikaanse luchtmacht, en Tom ontwikkelen een hechte vriendschap tijdens hun zware opleiding. Maar wanneer een van hen wordt neergeschoten, wordt hun band zwaar op de proef gesteld.

Stream vanaf 14 september.

21 september om 20.30 uur op CANAL+ Action.

In september bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'The Miracle Club'

Laura Linney, Kathy Bates en Maggie Smith schitteren in deze hartverwarmende feelgoodfilm. Een groep Ierse vrouwen ontsnapt eind jaren zestig aan de dagelijkse sleur wanneer ze onverwacht een pelgrimstocht naar de heilige stad Lourdes winnen. Wat begint als een spirituele reis, groeit uit tot een ontroerend avontuur vol vriendschap, hoop en nieuwe inzichten.

Zaterdag 6 september om 20.30 uur.

'The Boys in the Boat'

In de jaren dertig vecht een roeiploeg van de Universiteit van Washington zich vanuit armoede naar de top. Hun vastberadenheid en teamgeest leiden hen naar de Olympische Spelen van Berlijn. Gebaseerd op een waargebeurd en inspirerend verhaal.

Zaterdag 13 september om 20.30 uur.

'Emilia Pérez'

Een Mexicaanse kartelbaas besluit zijn leven drastisch te veranderen en ondergaat een transitie om te worden wie hij werkelijk is: Emilia Pérez. Wat volgt is een muzikaal misdaad-drama over identiteit, corruptie en bevrijding. Winnaar van twee Oscars, waaronder Beste originele song en Beste vrouwelijke bijrol voor Zoë Saldaña.

Zaterdag 20 september om 20.30 uur.

'The Blue Caftan'

Halim (Saleh Bakri) runt met zijn vrouw Mina (Lubna Azabal) een traditionele kaftanwinkel in Salé, Marokko. Hun liefde is sterk, ondanks een geheim dat hun huwelijk al jaren met zich meedraagt. Wanneer Mina ziek wordt en de jonge leerling Youssef hun leven binnenstapt, komt hun kwetsbare evenwicht onder druk te staan.

Arthouse Sunday

Zondag 14 september om 20.30 uur

'Critical Thinking'

Het waargebeurde en inspirerende verhaal van vijf tieners uit een achterstandswijk in Miami die in 1998, onder leiding van hun gedreven coach Mr. T (John Leguizamo), strijden tegen armoede en vooroordelen. Terwijl niemand in hen gelooft, vechten ze zich een weg naar het National Chess Championship. Ze zijn vastberaden om te bewijzen dat ook zij kunnen winnen.

Zaterdag 27 september om 20.30 uur.

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Origin'

Pulitzerprijswinnares Isabel Wilkerson onderzoekt de moord op Trayvon Martin. Een zwarte tiener die onschuldig werd neergeschoten in een witte wijk. Tijdens haar onderzoek ontdekt ze de complexe en vaak verborgen lagen van racisme, identiteit en onderdrukking. Deze reis leidt tot haar baanbrekende boek.

Maandag 1 september om 20.30 uur.

'The Sun Is Also a Star'

Op een zinderende dag in New York botsen twee werelden: de romantische Daniel en de rationele Natasha. Hun ontmoeting lijkt voorbestemd, maar Natasha staat op het punt het land uitgezet te worden. Is liefde op het eerste gezicht genoeg om het lot te tarten?

Maandag 8 september om 20.30 uur.

'The North Sea'

Na decennia van olie-exploitatie in de Noordzee slaat het noodlot toe: een booreiland zinkt na een aardbeving. Duikexpert Sofia ontdekt een ecologische ramp in wording én moet haar geliefde redden.

Maandag 15 september om 20.30 uur.

'Joy Ride'

Vier vriendinnen met Aziatische roots gaan op een wild avontuur door China, op zoek naar de biologische moeder van één van hen. Onderweg botsen ze op culturele confrontaties, absurde situaties en hun eigen identiteit.

Maandag 22 september om 20.30 uur.

'The Whale'

Charlie, een teruggetrokken leraar met morbide obesitas, probeert het contact met zijn vervreemde dochter te herstellen. Achter gesloten gordijnen zoekt hij naar vergeving, liefde en betekenis. Oscarwinnaar Brendan Fraser schittert in deze bekroonde en ontroerende karakterstudie over verlies, schaamte en onvoorwaardelijke liefde.

Maandag 29 september om 20.30 uur.