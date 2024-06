Deze blockbusters programmeert FilmBox in juni

Een filmdebuut van Floor van der Meulen dat genomineerd werd voor twee Gouden Kalveren (beste film en beste hoofdrol). In het ontroerende en fascinerende verhaal krijgt een jonge vrouw (Julia Akkermans) het absurde nieuws dat haar vader een einde aan zijn leven wil maken.

Ze probeert met alle macht een antwoord bij haar vader los te krijgen op de enige vraag die er voor haar toe doet: waarom?

Als Iris volkomen onverwachts van haar vader Jan te horen krijgt dat hij genoeg heeft van het leven, wordt ze gedwongen de harde realiteit van de situatie onder ogen te komen. Terwijl de vastgelegde datum nadert, besluit Iris om van het schijnbaar geoliede draaiboek van haar broer af te wijken. Ze probeert hem ervan te overtuigen van zijn wens af te zien.

PINK MOON I Maandag 3 juni om 20.30 uur

Genre: komedie, drama

Regisseur: Floor van der Meulen

Cast: Julia Akkermans, Johan Leysen, Anniek Pheifer, Eelco Smits, Sinem Kavus

MOTHERING SUNDAY I Maandag 10 juni om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Eva Husson

Cast: Odessa Young, Josh O'Connor, Colin Firth

Prachtig sensueel drama met een sterk scenario en geweldige acteerprestatie van de Australische hoofdrolspeelster Odessa Young. Een Engels dienstmeisje gebruikt in de jaren twintig van de vorige eeuw haar vrije dag om een geheime en welgestelde minnaar te ontmoeten. Hij staat op het punt om te trouwen met een andere vrouw.

Het is 30 maart 1924, Moederdag. Dit is de dag waarop al het huispersoneel vrij krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild is het dienstmeisje van de gegoede familie Nivens (Colin Firth, Olivia Colman). De Nivens gaan die dag traditiegetrouw lunchen met de Sheringhams. Jane heeft zelf geen familie meer. Zij gebruikt de vrije dag om in het geheim haar minnaar Paul (Josh O'Connor) te ontmoeten. Hij is de zoon van de Sheringhams. De dag neemt een dramatische wending, maar Jane zal haar ervaringen gebruiken om uit te groeien tot een gevierd schrijfster.

THE OTHER LAMB I Maandag 17 juni om 20.30 uur

Genre: drama, horror, mysterie

Regisseur: Malgorzata Szumowska

Cast: Raffey Cassidy, Michiel Huisman, Denise Gough, Ailbhe Cowley

De Nederlandse steracteur Michiel Huisman speelt in deze horror-thriller een uitdagende rol en laat zich van zijn duistere kant zien als de seksbeluste leider en mentor van een sekte die zich in de bossen heeft teruggetrokken.

Het leven met Shepherd is het enige dat Selah ooit heeft gekend. Hun zelfvoorzienende gemeenschap maakt geen gebruik van moderne technologie, zit diep verscholen in het bos, ver weg van de moderne samenleving. Shepherd is leider van de hele groep, die voornamelijk uit vrouwen bestaat. Selah is haar geloof trouw, maar heeft haar eigen mening nooit verloren. Ze krijgt de eer om deel te nemen aan een belangrijk ritueel, maar die verloopt anders dan verwacht. Terwijl ze bloederige visioenen beleeft, begint Selah het bestaan in de gemeenschap ernstig in twijfel te trekken.

LAS BESTIAS - Maandag 24 juni om 20.30 uur

Genre: drama, thriller

Regisseur: Rodrigo Sorogoyen

Cast: Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera

Zinderende Spaanse thriller van de Oscargenomineerde regisseur Rodrigo Sorogoyen ('Madre', 'El reino'). Las bestias ('The Beasts') volgt een Frans echtpaar dat zich vestigt in een klein dorpje, maar hun komst wekt vijandigheid en wreed geweld op van een paar lokale bewoners.

Antoine en zijn vrouw Olga runnen een biologische boerderij in een dorp in Galicië, de noordwestelijke regio van Spanje. Hoewel het Franse echtpaar haar best doet te integreren in de gemeenschap, blijft de plaatselijke bevolking hen zien als indringers. Hun verzet tegen een windmolenpark zet de verhoudingen op scherp, vooral met de broers Xan en Lorenzo, die het echtpaar maar al te graag willen wegjagen met hun pesterijen. Antoine en Olga houden echter voet bij stuk, waarna de situatie volledig uit de hand dreigt te lopen.