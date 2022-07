Derde seizoen 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip' op Hayu

In seizoen drie van 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip' zien we de volgende favorieten van fans terug: Candiace Dillard Bassett, Gizelle Bryant, Alexia Echevarria, Heather Gay, Leah McSweeney, Marysol Patton, Whitney Rose en Porsha Williams.

Na de eerste twee zeer succesvolle seizoenen van 'The Real Housewives Ultimate Girls Trip', zal een derde seizoen gemaakt worden met een gloednieuwe groep favoriete ‘Housewives’. In dit seizoen komen de franchise-iconen samen om naar het exotische Thailand te vliegen. De premièredatum van seizoen drie op Hayu zal later bekend worden gemaakt.

De cast bestaat uit ‘Housewives’ Candiace Dillard Bassett en Gizelle Bryant van 'The Real Housewives of Potomac', Alexia Echevarria en Marysol Patton van 'The Real Housewives of Miami', Heather Gay en Whitney Rose van 'The Real Housewives of Salt Lake City', Leah McSweeney van 'The Real Housewives of New York City' en Porsha Williams van 'The Real Housewives of Atlanta'.

Cast: Candiace Dillard Bassett, Gizelle Bryant, Alexia Echevarria, Heather Gay, Leah McSweeney, Marysol Patton, Whitney Rose en Porsha Williams

Uitvoerende producenten: Lisa Shannon, Dan Peirson, Darren Ward, John Paparazzo, Glenda Cox en Andy Cohen

Uitvoerende co-producenten: Shanae Humphrey, Alfonso Rosales en Scott Kolbicz

Geproduceerd door: Shed Media