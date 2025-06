Defensieminister Ruben Brekelmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden.

Dit zijn deze week de gasten:

Defensieminister Ruben Brekelmans

Zondagmorgen is minister van Defensie Ruben Brekelmans te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman blikt vooruit op de Navo-top in Den Haag en gaat in gesprek over de investeringen in defensie. Hoe ziet de krijgsmacht van de toekomst eruit?

Amsterdamse korpschef Peter Holla

De Amsterdamse korpschef Peter Holla geeft zijn reactie op de rapporten over de Maccabi-rellen in de hoofdstad. Ook blikt de korpschef terug op het Festival Op de Ring naar aanleiding van 750 jaar Amsterdam.

KLM-baas Marjan Rintel

President-directeur Marjan Rintel van KLM is te gast bij Rick Nieman. Over de gevolgen van de geopolitieke spanningen voor de luchtvaartmaatschappij. Ook gaat zij in op de stand van zaken voor de Nederlandse luchtvaartindustrie nu het kabinet demissionair is.

Parlementariër Darya Safai

Zondagmorgen is het Vlaamse parlementslid en Iraanse vluchteling Darya Safai te gast in WNL Op Zondag. Het prominente kamerlid van de Nieuw-Vlaamse Alliantie geeft haar visie op het militaire conflict tussen Israël en Iran.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 22 juni om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.