Defensieminister Ruben Brekelmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Minister van Defensie Ruben Brekelmans

Zondagmorgen is minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) te gast bij Rick Nieman. Nederland gaat samen met Oekraïne drones ontwikkelen. Deze week komen de NAVO-ministers bijeen over de oorlog in Oekraïne. Ook staat er een ontmoeting tussen president Joe Biden en de Oekraïense president Volodimir Zelenski op het programma.

Rob Oudkerk

Voormalig PvdA-politicus Rob Oudkerk en andere PvdA-prominenten keren zich tegen de fusie van GroenLinks/PvdA. Volgens de sociaal-democraat heeft de fusiepartij te weinig aandacht voor de onderwerpen die belangrijk zijn voor de PvdA-achterban.

NSC-Kamerlid Merkien Welzijn en Arno Visser van Bouwend Nederland

Tweede Kamerlid Merlien Welzijn van Nieuw Sociaal Contract en voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland zijn te gast over de crisis in de woningbouw. Het is voor starters en de middenklasse steeds moeilijker om een nieuwe woning te kopen. NSC-Kamerlid Merlien Welzijn pleit voor een Crisis- en Herstelwet voor de woningbouw.

Michiel Vos

Amerika-correspondent Michiel Vos geeft een update over de Amerikaanse verkiezingen. Hoe staan Kamala Harris en Donald Trump ervoor, een kleine maand voor de verkiezingen? Ook gaat hij in op de jonge jaren van Donald Trump.

'WNL Op Zondag', met Rick Nieman, zondag 15 september om 10.00 uur op NPO 1.