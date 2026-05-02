Defensieminister Dilan Yesilgöz bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen defensieminister en vice-premier Dilan Yesilgöz, ANVR-directeur Frank Radstake en luchtvaartjournalist Yteke de Jong.

En politiek verslaggever Victor Pak van EW over AZC-protest en het Europese migratiepact. Ook te gast NOS-correspondent Marieke de Vries, net terug uit Washinton.

Zondagmorgen is minister van Defensie en vice-premier Dilan Yesilgöz te gast bij Rick Nieman. Hoe staat de Nederlanse krijgsmacht er voor? En aandacht voor herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei.

Directeur Frank Radstake van de ANVR en luchtvaartjournalist Yteke de Jong van De Telegraaf over de komende zomervakantie. Welke invloed heeft de onrust in het Midden-Oosten en de energiecrisis op de zomervakantie?

Ook dit weekend wordt er opnieuw opgeroepen tot protest tegen de komst van ASZ's. Politiek verslaggever Victor Pak van EW over die protesten en het Europese migratiepact. Maar komt dat Europese pact nog op tijd.

NOS-verslaggever Marieke de Vries is net terug uit Washington. Voor even keerde ze tijdelijk terug als correspondent voor het Journaal in de VS. Wat viel haar op? En hoe kijken de Amerikanen zelf naar het presidentschap van Donald Trump?

'WNL Op Zondag', zondag 3 mei om 10.00 uur op NPO 1.