Defensieminister Dilan Yesilgöz bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman: minister van Defensie en vicepremier Dilan Yesilgöz, VVD-wethouder Tim Versnel over de gemeenteraadsverkiezingen, geopolitiek analist Alex Krijger en hoogeleraar David Smeulders over de oorlog in Iran.
Ook te gast is Yoeri Albrecht over het elite-netwerk rond Epstein.
Defensieminister Dilan Yesilöz
Zondagmorgen is minister van Defensie en vicepremier Dilan Yesilgöz te gast bij Rick Nieman over de oorlog in Iran. Wat betekent dat voor Nederland en de krijgsmacht?
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen. De VVD-partijleider kijkt samen met de Rotterdamse wethouder Tim Versnel vooruit op de komende verkiezingen.
Alex Krijger en David Smeulders
Met geopolitiek analist Alex Krijger bespreken we de laatste ontwikkelingen in de oorlog in Iran. Wat is het plan van Trump? Hoogleraar David Smeulders over de oplopende olieprijzen, de slinkende gasreserves en de oplaaiende discussie om de Groningse gasputten te heropenen.
Yoeri Albrecht over Epstein
Het Amerikaanse Congres wil justitieminister Pam Bondi dagvaarden over de Epstein-files. Nog niet alle documenten zijn vrijgegeven, er wordt gesproken over de Epstein-doofpot. Journalist Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie, over het wereldwijde netwerk van miljardairs, politiek en royalty rond Epstein. Welke rol speelt het Kremlin in dit verhaal?
'WNL Op Zondag', zondag 8 maart om 10.00 uur op NPO 1.
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
