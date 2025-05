Defensie-staatssecretaris Gijs Tuinman bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden.



Dit zijn deze week de gasten:

Staatssecretaris Gijs Tuinman

Zondagmorgen is staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman te gast bij Rick Nieman. De BBB-bewindsman over het herdenken en vieren van 4 en 5 mei. Ook houdt hij een pleidooi voor meer weerbaarheid in de samenleving.

OM-topman Rinus Otte

De voorzitter van het College van procureurs-generaal Rinus Otte is te gast in WNL Op Zondag. De druk op justitie, de rechtspraak en het gevangeniswezen neemt toe, onder andere door personeelstekorten en hoge verwachtingen van de maatschappij. Hoe kan het vertrouwen in de rechtsstaat worden versterkt?

Schrijver Keyvan Shahbazi

De Iraanse schrijver Keyvan Shahbazi over zijn nieuwe boek ‘De prijs van vrijheid’. Daarin schrijft de uit Iran gevluchte schrijver over maatschappelijke ontwikkelingen en zijn persoonlijke ervaringen.

Jan-Kees Emmer en Helga Salemon

Wie zijn de mannen en vrouwen achter president Trump en president Poetin? Wie zijn de Trump-fluisteraars en Poetin-verstehers? Daarover voormalig Amerika-correspondent Jan-Kees Emmer en Rusland-deskundige Helga Salemon van internationale denktank HCSS.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 4 mei om 10.00 uur op NPO 1.