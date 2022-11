December is volop genieten op FOX

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Lea (Birgit Minichmayr) is een advocaat in Berlijn met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Haar wereld staat op zijn kop wanneer haar verloofde David voor haar ogen sterft. Ze ontdekt dat hij voor iets of iemand op de vlucht was.

Op dezelfde dag wordt ook de beste vriend van de rechtse hooligan Marcel (Max von der Groeben) vermoord en er lijkt een verband te zijn tussen deze twee sterfgevallen. Lea en Marcel vormen een onverwacht team wanneer ze hun krachten bundelen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Aangezien David werkte als succesvolle voetbalscout, leidt hun zoektocht al snel naar de hoogste rangen van het internationale voetbal. Eén ding is al gauw zeker, David moest boeten voor iets wat hij te weten was gekomen.



'The Net (Promised Land)', vanaf 12 december, elke maandag een dubbele aflevering om 20.00 uur op FOX.

FOXMAS

FOXMAS is terug! In de hele maand december kun je heerlijke kerstfilms kijken om de donkere dagen goed door te komen. Eerste en tweede kerstdag zendt FOX zowaar de hele dag kerstfilms uit! Dus haal de popcorn tevoorschijn, kruip onder een lekker warm dekentje en kom samen met FOX in de kerstsfeer.

Hele maand december op FOX.

QMUSIC Het Foute Uur

Haal je neon outfit uit de kast! Op oudejaarsavond maken we een trip down memory lane langs de meest foute clips uit Qmusic's 'Foute Uur'. We gaan de hele nacht door met Qmusic's 'Foute Party'. Doe gezellig mee met o.a. Gerard Joling, De Snollebollekes en DJ Paul Elstak.

31 december, vanaf 18.00 uur op FOX.

'The Simpsons' S33

Op oudejaarsdag zendt FOX weer een marathon van 'The Simpsons' uit: van 7.00 tot 18.00 uur kun je heel seizoen 33 achter elkaar kijken. Geniet van de avonturen van de familie Simpson in het stadje Springfield.

31 december, vanaf 07.00 uur op FOX.

CHUCKY S2

Chucky kruist nieuwe paden met aartsvijanden, oude bondgenoten en nieuwe prooien als hij op pad gaat om overal angst en chaos te zaaien. In het eerste seizoen werd Chucky's duivelse plan om kinderziekenhuizen binnen te vallen verijdeld. Maar nu is de angstaanjagende pop uit op wraak en maakt jacht op de tieners Jake, Devon en Lexy. Tot slot moet ook zijn ex Tiffany eraan geloven nu Chucky ook haar als een gezworen vijand ziet.

Elke donderdag een dubbele aflevering om 22.00 uur op FOX. Laatste aflevering op 8 december.

AMERICAN HORROR STORY S11

'American Horror Story' keert dit najaar terug met een nieuw bloedstollend seizoen. Veteranen Billie Lourd, Patti LuPone en Isaac Powell hernemen hun rollen, met Joe Montello en Charlie Carver als nieuwe gezichten.

Elke maandag een dubbele aflevering, om 22.00 uur op FOX.

THE HANDMAID'S TALE S4

June neemt het op tegen Gilead als een felle rebellenleider, maar de risico's in haar strijd brengen onverwachte en gevaarlijke nieuwe uitdagingen met zich mee. Haar zoektocht naar gerechtigheid en wraak dreigt haar te consumeren en haar dierbaarste relaties te vernietigen.

Elke maandag een dubbele aflevering om 20.00 uur op FOX. Laatste aflevering op 5 december.

CHICAGO MED S7

Het meest bekwame medische team van de stad redt levens, terwijl ze daarnaast hun privé-levens ook op de rit proberen te houden. Will Halstead keert terug naar Med om Goodwin te helpen met een geheim onderzoek. Archer en Charles hebben te maken met een tweeling die erop staat identiek te zijn van binnen en van buiten.

Elke dinsdag vanaf 20.10 uur op FOX. Laatste aflevering op 6 december.

CHICAGO P.D. S9

Volg District 21 van de Chicago Police Department, dat bestaat uit twee duidelijk verschillende groepen: de geüniformeerde politie en de Intelligence Unit. Burgess vecht voor haar leven terwijl Sam Miller wanhopig op zoek is naar de moordenaar van haar zoon. Voight en Upton verwerken de nasleep van hun dodelijke beslissing.

Elke dinsdag vanaf 21.00 uur op FOX. Laatste aflevering op 6 december.