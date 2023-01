De verhalen van zanger Leo en Frank uit Ossenzijl in 'DNA Onbekend'

Presentatrice Marlijn Weerdenburg zoekt zanger Leo (52) op. Hij groeide op in Leiden, in een groot gezin. Elke verjaardag komt de familie bij elkaar en dan gaan de geruchten dat niet alle kinderen van vader Isaac zouden zijn.

Kloppen deze geruchten? Frank (55) uit Ossenzijl krijgt ook bezoek van Marlijn. Als hij elf is gaan zijn ouders uit elkaar. Frank blijft als enig kind bij zijn vader wonen. Vanaf dat moment twijfelt Frank of zijn moeder wel zijn echte biologische moeder is. Waarom mocht hij niet met haar mee? Als hij even later een notitieboekje vindt met een verwarrende boodschap is zijn twijfel compleet.

'DNA Onbekend', woensdag 25 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.