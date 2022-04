De verhalen van Niels en Rick in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Niels (18) raakt als kind besmet met de meningokokkenbacterie, die een ernstige bloedvergiftiging veroorzaakt. Ondanks dat hij zijn onderbenen en vingers moet laten amputeren, nam hij vorig jaar deel aan de Paralympische Spelen in Tokyo met rolstoeltennis.

Is hij in de prijzen gevallen? Rick (23) kampt met de aandoening Body Dismorphic Disorder (BDD). Hij vindt zichzelf lelijk en is de hele dag bezig met zijn uiterlijk. Hierdoor moest hij stoppen met zijn sportopleiding en werk. Rick zit nu in therapie om van zijn BDD af te komen, zodat hij weer een normaal leven kan leiden.

