De tweede week van 'Doe Alsof Je Thuis Bent'

De familie Jacobse-van der Wiele woont in Alkmaar in een nieuwbouwhuis dat van alle technische gemakken is voorzien. Lampen, televisie, muziek; alles kan aangezet worden door middel van stembediening. Ze ruilen met de familie Doedens, die in Huissen op een landgoed woont, waar de meeste tijd gaat zitten in het zelf oogsten van groenten.

Ze wonen daar niet alleen: de familie maakt onderdeel uit van een grote woongroep.

Aflevering 7: Jaap Joris en Jane & John en Gerrie

Jaap Joris en Jane wonen in het bruisende Den Bosch in een opvallend rond huis, de 'Bossche Bol'. Ze ruilen van huis met echtpaar John en Gerrie, die op een grote boerderij wonen, met veel dieren om hen heen.

Aflevering 8: Familie Van Halen & familie Raaf

De familie van Halen woont in het Drentse Bovensmilde op een perceel van bijna 12.000 vierkante meter. Met een privébos, zwembad, bubbelbad en moestuin is er altijd wat te beleven. Voor de huizenruil reizen ze af naar Winterswijk, waar theaterfamilie Raaf in het bos woont.

Aflevering 9: Familie Aanhane & Lennart en Sjoerd Kunstenaar Stellan

Aanhane en zijn dochter Luna wonen in Gouda in een metalen huis, waar op elke mogelijke plek Stellans kunst te bewonderen is. Ze ruilen met vrienden Lennart en Sjoerd die in Den Bosch in een tiny house wonen.

Aflevering 10: Dennis en Gerwin & Joachim en Kirsten

Joachim en Kirsten wonen in Wageningen in een zelfvoorzienend Tiny House. Ze ruilen met Gerwin en Dennis, die in de Delftse binnenstad een luxe grachtenpand bewonen.

