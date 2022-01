'De Sociëteit' met Ajouad El Miloudi vanaf nu op zondagavond

Deze week start een nieuw seizoen van de inclusieve talkshow: 'De Sociëteit' (#DS) op NPO 2. De talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks unieke gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied.

Het programma verschuift naar de zondagavond, om 22.45 uur op NPO 2. Een nieuwe dag en nieuwe tijd, maar vanuit de inmiddels vertrouwde studio in Hal 4, Rotterdam.

In de eerste uitzending van dit seizoen is er aandacht voor het belang van voorlezen en diversiteit in kinderboeken. Schuift Süeda Işıkaan aan om het te hebben over moslima’s in een punkband in de serie We Are Lady Parts. En vertellen ontwerper Aziz Bekkaoui en modejournalist Cécile Narinx over de invloed van Thierry Mugler, de Franse modeontwerper die deze week overleed.

'De Sociëteit', zondag 30 januari om 22.45 uur bij de NTR op NPO 2.