'De Slimste Mens' begint er weer aan!

Foto: KRO-NCRV - © Manon van der Zwaal 2020

Wie wordt de 17e winnaar van 'De Slimste Mens' en opvolger van nieuwslezeres Astrid Kersseboom? Maandag 14 december keert de succesvolle kennisquiz 'De Slimste Mens' terug bij KRO-NCRV op NPO 2.

Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan.

In de eerste uitzending van dit 17e seizoen nemen zanger Guus Meeuwis, presentatrice Emma Wortelboer en 'BinnensteBuiten' tv-kok Sharon de Miranda het tegen elkaar op. De kandidaten moeten weer het beste van zichzelf laten zien onder druk van de wegtikkende seconden.

Elke werkdag worden nieuwe kandidaten bekendgemaakt op het Instagramkanaal en de Facebookpagina van 'De Slimste Mens'.

'De Slimste Mens' gaat niet alleen om de nodige kennis en algemene ontwikkeling, maar ook om associatief denken en strategisch spel. In dit nieuwe seizoen gaan wederom diverse cabaretiers, muzikanten, presentatoren, politici, schrijvers en journalisten de strijd met elkaar aan om de eervolle titel van 'De Slimste Mens'.

'De Slimste Mens' online

Online kunnen kijkers extra foto’s en video’s vinden van 'De Slimste Mens' en komen ze meer te weten over de kandidaten van dit seizoen. Via de social media kanalen is het ook mogelijk om zelf je kennis te testen in laagdrempelige quiz formats.

Met meer dan 10 miljoen gespeelde potjes per jaar, blijft de app van 'De Slimste Mens' onverminderd succesvol. Sinds kort is de quiz ook te spelen via de smart speaker. Start de spraakgestuurde quiz door tegen je Google Home of Google Assistent te zeggen: 'praat met de slimste mens'.

'De Slimste Mens' is een productie van Skyhigh TV.

'De Slimste Mens', vanaf maandag 14 december dagelijks om 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.