'De Rijdende Rechter': van koop tot sloop

Foto: © KRO-NCRV 2020

Deze keer wordt 'De Rijdende Rechter' ingeschakeld om een conflict over een auto op te lossen. Nico heeft een nieuwe baan als verkeersregelaar en moet voor zijn werk het hele land door.

Daarom gaat hij op zoek naar een betaalbare auto en vindt deze online bij het bedrijf van Evert Pieper. Hij is op slag verliefd. Het is een oudje, maar omdat bij de verkoop gezegd wordt dat het een prima autootje is, is hij overtuigd. Als de auto een paar weken later gekeurd wordt, krijgt Nico te horen dat de auto alleen nog de weg op kan als hij ‘m voor veel geld laat repareren.

Boos gaat Nico verhaal halen bij Pieper. Die vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan, maar wil Nico – bij hoge uitzondering – toestaan de auto terug te brengen. Dat kan alleen niet, want de auto ligt inmiddels op de sloop. 'De Rijdende Rechter' meester John Reid verdiept zich in het autowezen en onderzoekt hoe de vork precies in de steel zit.

'De Rijdende Rechter', vrijdag 9 oktober om 22.40 uur op NPO 1.