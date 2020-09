'De Rijdende Rechter' is terug met nieuwe afleveringen

Foto: © KRO-NCRV 2018

'De Rijdende Rechter' gaat in deze eerste aflevering op bezoek in 't Veld, waar meneer Hand land verhuurd aan Tiny Van der Gragt, die er haar paarden op houdt.

Meneer Hand vindt dat Tiny er een rommel van maakt en wil dat ze vertrekt. Bovendien zou ze een huurachterstand hebben. Tiny op haar beurt is van mening dat meneer Hand zonder haar toestemming spullen van het land heeft gehaald en wil daar nu geld voor zien. Aan Mr. Reid de taak om uit te zoeken of Tiny inderdaad recht heeft op schadevergoeding en of haar paarden op het landje mag blijven.

'De Rijdende Rechter', vrijdag 25 september om 21.35 op NPO 1.