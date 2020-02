'De Rijdende Rechter': Into the groef

Foto: © KRO-NCRV 2018

'De Rijdende Rechter' reist af naar Slagharen om een ruzie tussen gewezen familieleden te beslechten. Het draait allemaal om een grammofoonspeler.

Valentina Roudenko heeft één grote wens. De grammofoonspeler die zij samen met haar inmiddels overleden man heeft aangeschaft moet een plekje krijgen in het streek historisch museum in Slagharen. Probleem is echter dat zij zelf de grammofoon aan Bernard heeft gegeven. Een neef en goede vriend van haar man. Volgens hém heeft Valentina nooit gezegd dat zij de grammofoon naar het museum moesten brengen. En dus staat de grammofoonspeler te shinen in hun tuinkamer. Valentina is woest en eist dat de grammofoon onmiddellijk in het museum geplaatst wordt. 'De Rijdende Rechter', meester John Reid komt tussenbeide en doet uitspraak.

'De Rijdende Rechter', woensdag 26 februari om 21.30 uur op NPO 1.