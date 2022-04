'De Rijdende Rechter' in de olie

Maikel Ligtvoet moest er even voor sparen maar toen kon hij dan ook een mooie, tweedehands auto kopen voor hem en zijn gezin bij het autobedrijf van Luca Neerhof.

Met een APK en een garantie van 3 maanden hoopte hij op jarenlang plezier. Maar eerst stopte de airco ermee, toen zat het roetfilter vol en als klap op de vuurpijl stopte de auto er helemaal mee! Maikel heeft dit allemaal laten repareren maar wil deze kosten nu terug van de verkoper want hij vindt dat de auto nooit zó snel zoveel kosten had moeten maken. Volgens Luca Neerhof vallen de reparaties niet onder de garantie en de laatste reparatie was ver buiten de garantie! Hij weet het zeker, de auto was technisch in orde bij verkoop. Wie is er verantwoordelijk voor reparatie kosten van deze occasion? Hoogste tijd voor 'De Rijdende Rechter' om die duidelijkheid te bieden.

