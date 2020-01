'De Puinhopen van Irak': thuisland

In de vijfdelige VPRO-serie 'De Puinhopen van Irak', gemaakt in coproductie met VICE Studios, trekt de Nederlands-Palestijnse Sakir Khader (1990) een half jaar rond in het Irak dat we in het nieuws niet te zien krijgen.

In aflevering 4 onderzoekt Sakir wat het woord 'thuis' nog betekent voor Irakezen die leven tussen de puinhopen van de oorlog.

De afgelopen jaren nam de vluchtelingenstroom vanuit conflictgebieden richting Europa toe. Ondanks dat Irak een lange historie heeft van conflict, wordt lang niet overal gevochten. Waarom maakt de één de beslissing om de gevaarlijke oversteek over zee te maken en kiest de ander om in Irak achter te blijven?

In al-Lazzaka, een dorp ten zuiden van Mosul en in de omgeving van Tikrit onderzoekt Sakir wat het woord 'thuis' nog betekent als het zijn positieve betekenis verloren heeft. Probeer je op de puinhopen van de oorlogen een nieuw, veilig bestaan op te bouwen, of probeer je elders opnieuw te beginnen?

'De Puinhopen van Irak', donderdag 30 januari om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 2.