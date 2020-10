'De Outsiders' over wetenschap

In 'De Outsiders' gaat Tim den Besten op zoek naar mensen die bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. Veel mensen vertrouwen de wetenschap volledig, maar er zijn Nederlanders die er een eigen theorie of aanpak op nahouden. Zij stellen Šndere vragen dan de meeste wetenschappers.

Tim ontmoet Ben. Hij wijdt zijn leven aan zijn grote archeologische ontdekking. Hij had verwacht dat de wetenschap zou staan te juichen om zijn vondsten, maar Ben vindt keer op keer geen gehoor voor zijn theorieën. Ook gaat Tim langs bij transhumanist Lotte. Zij ziet de dood als een technisch probleem en zoekt naar een oplossing, een manier om eeuwig te kunnen leven. Tot slot bezoekt Tim Jalila, ze werkt in een utopisch laboratorium midden in de natuur. Hier doet ze wonderlijke uitvindingen: van kogelwerende mensenhuid tot kledingstukken van koeienmest.

Tim stapt in elke aflevering in de wereld van drie outsiders en probeert te begrijpen wat hen ertoe drijft om op deze manier te leven. Wat zeggen hun verhalen over onze eigen levens? Wordt het tijd om oude systemen te herzien? In deze onzekere coronatijd is deze vraag misschien wel relevanter dan ooit.

'De Outsiders' wordt uitgezonden op 8 oktober om 21.45 uur bij VPRO op NPO 3.