'De Kunstdetective' op zoek naar de gedichtenbundel van Hafez

Dinsdag 15 september zendt MAX om 20.25 uur op NPO 2 een gloednieuwe aflevering van 'De Kunstdetective' uit. In aflevering drie gaat Arthur Brand op zoek naar de gedichtenbundel van Hafez.

In deze aflevering van 'De Kunstdetective' gaat Arthur Brand een wedloop aan met de Iraanse geheime dienst. Die geheime dienst probeert de hand te leggen op een vermiste Perzische gedichtenbundel. Het gaat om een verzameling gedichten van Hafez uit de 15e eeuw, gestolen in München. Lukt het Arthur om deze historische schat als eerste in handen te krijgen?

