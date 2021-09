'De Dick Maas Methode' in 'Het Uur van de Wolf'

Het draaien op een filmset vindt regisseur Dick Maas een tijdrovende onderbreking van het echte werk: het bedenken van een prikkelend basisidee, spectaculaire actiescènes, spannende muziek en een flitsende montage. Maas houdt het graag allemaal in eigen hand.

Het leidt tot kaskrakers als 'De Lift' en 'Flodder'. Met hoge budgetten en on-Hollandse stunts en special effects tilt vakman Maas in de jaren tachtig en negentig de Nederlandse film naar een ander niveau. De documentaire 'De Dick Maas Methode' biedt een vermakelijk overzicht van de onstuimige carrière van één van Nederlands succesvolste regisseurs.

Maas dankt zijn faam niet aan zijn fijnzinnige acteursregie: 'Hij kan beter een lift regisseren dan een acteur', aldus producent Matthijs van Heijningen. Zijn kwaliteit ligt in zijn sterk ontwikkeld gevoel voor actie, horror en zwarte humor. Maas heeft weinig interesse in 'geëngageerde' films met een boodschap: 'Boodschappen doe je bij de Albert Heijn. Ik heb altijd het streven gehad mensen te vermaken. Als er geen publiek is, hou ik er mee op.'

De documentaire biedt een fijne bundeling van filmscènes, verbluffende stunts en geestige anekdotes. Het gaat over de gouden jaren met successen als Flodder (2,3 miljoen bezoekers!) en Amsterdamned, over de controversiële videoclips die hij voor de Golden Earring maakte en over Maas' Amerikaanse dromen. Ook moeilijke tijden komen aan bod, zoals de gestrande samenwerking met producent Laurens Geels en de ondergang van hun groots opgezette filmstudio in Almere.

Ondersteund door een schat aan werkopnamen en foto's uit zijn privéarchief gunnen Maas, Huub Stapel, Monique van de Ven, Barry Hay, Tatjana Šimiç en Martin Koolhoven ons een kijkje achter de schermen. 'De Dick Maas methode' vertelt het verhaal van een vaak onderschatte cultregisseur (lijfspreuk: 'Hoezo, kan niet?') die de dingen het liefst op zijn eigen manier doet.

Regisseur: Jeffrey de Vore

Producent: Filmevents – Jan Doense, Jeffrey de Vore, Tamara Vosmaer

'Het Uur van de Wolf: De Dick Maas Methode', woensdag 29 september om 20.25 uur bij de NTR op NPO 2.