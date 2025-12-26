De Bauers ontdekken het leven aan de Costa

Het lege nest syndroom dreigt voor Frans en Mariska Bauer. Is overwinteren in Spanje iets voor hen? Samen met andere bekende stellen ontdekken ze de Spaanse Costa's.

Ze proeven de lokale cultuur en voeren gesprekken over ouder worden, loslaten en het invullen van de vrijgekomen tijd.

Frans en Mariska ontdekken met Danny en Jenny de Munk wat een leven aan de Costa te bieden heeft en ze staan stil bij belangrijke levensvragen. Tijdens een potje padel bespreken ze hoe gezondheid en fit blijven een grotere rol begint te spelen als je ouder wordt. En bij een meditatiesessie, floatend op een luchtbed, nemen ze bewust even de tijd om stil te staan bij waar ze nu in het leven staan en waar ze nog naartoe willen. Ook brengen ze een bezoek aan een hondenasiel, dat gerund wordt door vrijwilligers die als missie hebben om de Spaanse zwerfhonden van de dood te redden en een nieuw thuis te geven.

'Frans & Mariska, Stellen op de Proef', zaterdag 27 december om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.