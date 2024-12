De Bauers gaan kerstsfeer opsnuiven in Sauerland

Als toegift op 2024 geeft de familie Bauer opnieuw een kijkje in hun dagelijkse leven. Dit keer tijdens kerst, de leukste tijd van het jaar voor de familie.

Vlak voor kerst trekt de familie eropuit om het ultieme kerstgevoel te beleven in het Duitse Sauerland. Een gezinsuitje voor de familie Bauer lijkt bijna op een schoolreisje; er wordt een busje geregeld waar het hele gezin in past en ze vertrekken naar Duitsland. Hier wordt Frans met een bijl het kerstbomenbos ingestuurd, moet de hoogtevrees getrotseerd worden tijdens een uitje naar een metershoge hangbrug en wordt de grootste kerstmarkt uit de regio bezocht. Maar het belangrijkste is dat ze tijd samen doorbrengen en dat is waar het om draait met kerst.

Kerst met de Bauers op tv

Na zijn concerten in Ahoy verlangt Frans naar rust, maar Mariska denkt daar anders over. Ze neemt Frans mee naar de kerstmarkt in het tuincentrum.

Kerst is dé tijd om met familie door te brengen en lekker te eten. De familie realiseert zich dat dit niet voor iedereen het geval is en willen iets terug doen voor eenzame ouderen in Nederland.

