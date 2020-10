'Dans Met Mij': een ode aan de Nederlandse dans op NPO 2

Foto: © NTR 2020

De NTR en de Nederlandse Dansdagen dragen cultuur, en in het bijzonder dans, een warm hart toe. Beide partijen hebben de handen ineengeslagen om de waarde van deze prachtige kunstvorm dichterbij het publiek te brengen in de exclusieve tv-uitzending 'Dans Met Mij'.

In dit programma, uitgezonden tijdens Festival de Nederlandse Dansdagen Digitaal, delen Ambassadeurs van de Nederlandse dans Jan Kooijman en Igone de Jongh hun liefde voor dans en gaan ze in gesprek met bijzondere gasten uit de danswereld.

Igone de Jongh en Jan Kooijman

Igone en Jan over hun ambassadeurschap en het tv-programma 'Dans Met Mij': 'In de dans liggen onze roots. Met deze sector zullen wij ons ook altijd verbonden blijven voelen. Het is een moeilijke tijd. De theaters hebben het zwaar, en daarmee de dansers en dansmakers ook. We kijken er daarom naar uit om samen, met elkaar, de NTR en de Nederlandse Dansdagen een inspirerende avond samen te stellen vol dans en dansgesprekken en om ons als ambassadeurs in te zetten voor deze prachtige kunstvorm. Zodat we kunnen laten zien hoe rijk Nederland, zelfs in moeilijke tijden, is aan mooie dans en getalenteerde makers en uitvoerenden.'

Juist dit jaar is het belangrijker dan ooit om de rijkdom en waarde van de Nederlandse dans te tonen aan een zo groot mogelijk publiek. In een speciale digitale variant van de Nederlandse Dansdagen wordt iedereen opgeroepen tot 'dans met mij', een uitnodiging om ons met elkaar te verbinden. Dans wordt dichterbij gebracht, thuis bij het publiek, om juist de afstand te verkleinen en dichtbij te komen. Misschien wel dichterbij dan ooit.

Over NDD Digitaal 2020

Het digitale programma van 2020 heeft een aantal herkenbare programmaonderdelen in een nieuw digitaal jasje gestoken, maar er zijn ook diverse nieuwe projecten gestart speciaal voor deze online editie. Alles is online te bewonderen. Het programma bestaat onder andere uit eigen projecten zoals dansthuis.nl (voorheen Bloedbanden?), dansfilms (waaronder een aantal premières), de vierde editie van het jaarlijkse dansMuseum, dagelijkse premières van virtuele residenties en nog veel meer.

'Dans Met Mij', zaterdag 3 oktober om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.