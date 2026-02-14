Dagelijks aandacht voor Paralympische Winterspelen 2026

In primeur op Pickx+: 'J'ai filmé le 22 mars - de dag dat iedereen journalist werd'
zaterdag 14 februari 2026

Van 6 tot en met 15 maart worden in Noord-Italië de Paralympische Winterspelen gehouden. De NOS doet er dagelijks verslag van in een programma van 25 minuten op NPO 1 en NPO 1 Extra.

Online is de hele dag volop live sport te zien, waaronder in elk geval alle wedstrijden met Nederlandse deelnemers. Op NPO Radio 1 doet Edwin Peek dagelijks verslag, door de week in 'Langs de Lijn En Omstreken' en in het weekend in 'NOS Langs de Lijn'.


Het televisieprogramma brengt niet alleen de belangrijkste uitslagen, maar ook portretten van sporters en  reportages waarin veel aandacht is voor het verhaal achter de prestatie. De presentatie is in handen van Eline de Zeeuw en Fleur Jong, drievoudig paralympisch gouden medaillewinnaar en houder van wereldrecords op de 100 meter en bij het verspringen. Het programma wordt in de avond uitgezonden op NPO 1 (door de week na 'Pauw & de Wit') en al om 18.30 uur live op themakanaal NPO 1 Extra (bij KPN en Ziggo op kanaal 81). De openings- en sluitingsceremonie zijn online rechtstreeks te volgen; op televisie worden ze aan het begin van de nacht integraal uitgezonden.

Livestreams
De NOS heeft gedurende de Paralympische Spelen elke dag meerdere livestreams. Zo is heel veel topsport uit Italië te volgen. Uiteraard zijn alle onderdelen waar Nederlandse atleten aan meedoen via NOS.nl alsook de NOS-apps op mobiel en smart-tv te volgen. In tegenstelling tot voorheen worden alle wedstrijden voorzien van Nederlands commentaar.

Nederland doet vooralsnog mee met drie alpineskiërs (Jeroen Kampschreur, Niels de Langen en Claire Petit) en drie snowboarders (Chris Vos, Lisa Vos-Bunschoten en Dean van Kooij). Voor Claire Petit zijn het de eerste Paralympics, de anderen hebben allemaal al eerder meegedaan en daarbij ook medailles gewonnen.

NOS Paralympische Winterspelen
Vrijdag 6 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
23.16-23.42 uur, NPO 1

NOS Paralympische Winterspelen: Openingsceremonie
20.25-22.25 uur, NPO 1 Extra
24.15-02.16 uur, NPO 1

NOS Paralympische Winterspelen
Zaterdag 7 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
23.59-24.26 uur, NPO 1

Zondag 8 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
22.48-23.14 uur, NPO 1

Maandag 9 maart t/m donderdag 12 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
23.23-23.49 uur, NPO 1

Vrijdag 13 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
23.19-23.44 uur, NPO 1

Zaterdag 14 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
23.59-24.26 uur, NPO 1

Zondag 15 maart
18.30-18.55 uur, NPO 1 Extra
22.44-23.10 uur, NPO 1

NOS Paralympische Winterspelen: Sluitingsceremonie
20.15-22.15 uur, NPO 1 Extra
24.24-02.25 uur, NPO 1


Persbericht NOS
https://nos.nl/
