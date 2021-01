Coronacrisis stopt Bert van Leeuwen niet om ruzies op te lossen

Foto: © Evangelische Omroep 2021

Oude conflicten met nieuwe oplossingen? De coronacrisis weerhoudt EO-presentator Bert van Leeuwen er niet van om conflicten op te lossen. Want waar familieruzies hoog oplopen, is Bert.

Ook in dit seizoen 'Het Familiediner' is het weer de hoop dat bij het openen van de limousinedeuren, familieleden herenigd worden. Of dat dit seizoen iedere keer weer lukt, is maar de vraag.

Bij de eerste ruzie die Bert wil oplossen, wordt hij namelijk niet direct hartelijk ontvangen. Een van de vragen die de ervaren EO-presentator moet beantwoorden is hoe hij twee zussen weer herenigd krijgt. Jarenlang hebben zij al een ruzie door een verkeerd geïnterpreteerde opmerking. Het lijkt een flinke uitdaging om de zussen weer bij elkaar te krijgen.

Daarnaast doet Jari een beroep op 'Het Familiediner'. Zijn zus Gina en haar oma zien elkaar nu twee jaar niet meer. Rondom Oud & Nieuw barstte niet enkel het vuurwerk los, maar barstte ook de bom tussen oma en kleindochter.

Van Leeuwen: 'Wanneer het lukt om familieleden weer bijeen te brengen, voelt het toch raar om door de coronaregels de anderhalve meter afstand te moeten houden. Maar dat mensen elkaar na jaren weer in de ogen kijken en het gesprek met elkaar aangaan is al zo bijzonder. Steeds weer zie ik dat mensen elkaar ten diepste gewoon missen. Alleen de stap zetten is zo moeilijk, dus dan maar met mijn hulp het beslissende zetje geven. En als dat lukt is het toch het mooiste wat er is.'

Wil je zelf in gesprek met familieleden? Sinds dit jaar kan je gratis gesprekskaartjes bestellen via eo.nl/gesprek.

'Het Familiediner', vanaf maandag 18 januari om 21.35 uur bij de EO op NPO 1.