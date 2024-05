Corendon-oprichters Atilay en Gunay Uslu bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Oud-minister en CDA-prominent Cees Veerman

Zondagmorgen is oud-minister van Landbouw, boerenzoon en CDA-prominent Cees Veerman te gast bij Rick Nieman. Over het komende kabinet, de nieuwe ministersploeg en de maatregelen in het hoofdlijnenakkoord. Wat betekenen die voor de landbouw?



Luitenant-generaal Jan Swillens

Commandant landstrijdkrachten luitenant-generaal Jan Swillens over het einde van de Navo-oefening Steadfast Defender en de rol van de krijgsmacht. Ook pleit de generaal voor meer ruimte voor defensie.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

Afgelopen week presenteerde de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zijn jaarverslag aan de Tweede Kamer. Hoe staat het met het vertrouwen van de burger in overheid en politiek? Ook gaat hij in op een prachtige zin uit het hoofdlijnenakkoord; de burger krijgt ‘het recht om zich te vergissen’.

Atilay en Gunay Uslu

Broer en zus Atilay en Gunay Uslu van reisorganisatie Corendon over ondernemen en ontwikkelingen in de reiswereld. Na de politiek keerde oud-staatssecretaris Gunay Uslu terug naar het familiebedrijf dat ze ooit samen met haar broer oprichtte.

'WNL Op Zondag', zondag 19 mei om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.