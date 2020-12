'Close Up: Haar naam was Grace Kelly' op NPO 2

Grace Kelly (1929-1982) werd beschouwd als een van de mooiste actrices van haar tijd. Haar huwelijk met prins Rainier van Monaco in 1952 maakte haar tot een tijdloos icoon.

Een documentaire gemaakt op basis van filmmateriaal dat door Grace Kelly en prins Rainier zélf gedraaid is, toont nu voor het eerst een beeld van de echte Grace Kelly omringd door haar kinderen, vrienden en familie. In hedendaagse interviews halen deze naasten dierbare herinneringen op aan hun geliefde Grace, die in 1982 op slechts 52-jarige leeftijd overleed.

'Close Up: Haar naam was Grace Kelly', zaterdag 19 december om 23.00 uur bij AVROTROS op op NPO 2.