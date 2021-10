CDA-prominent Onno Ruding in 'WNL Op Zondag'

Rick Nieman brengt in 'WNL Op Zondag' het laatste nieuws, prangende kwesties en prominente gasten. Dit seizoen met nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen.

Iedere zondagmorgen gaan in 'WNL Op Zondag' politici, prominenten en opiniemakers de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam om 10.00 uur op NPO 1.

Oud-minister van Financiën Onno Ruding

Zondagmorgen is voormalig minister van Financiën en CDA-prominent Onno Ruding te gast bij Rick Nieman. De onderhandelingen voor het kabinet Rutte 4 zijn nu echt begonnen, wat zijn de verwachtingen?

Presentatrice Antoinette Hertsenberg en publicist Syp Wynia

Presentatrice Antoinette Hertsenberg van 'Radar' en publicist Syp Wynia zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de oplopende energierekening en de almaar stijgende gas-, stroom- en benzineprijzen. Wat zijn de gevolgen van de energiecrisis voor consumenten?

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van de PvdA is te gast bij Rick Nieman. Deze week diende het nieuwe Kamerlid een wetsvoorstel in voor aanpassing van het tot nu toe onaantastbare Grondwetsartikel 23, over de vrijheid van onderwijs.

Hoogleraar Marcel Levi

Voorzitter Marcel Levi van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is te gast bij Rick Nieman. De hoogleraar, arts en voormalig ziekenhuisdirecteur bespreekt een aantal opmerkelijke Nobelprijswinnaars.

'WNL Op Zondag', zondag 10 oktober om 10.00 uur op NPO 1.