CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Daarin opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

CDA-leider Henri Bontenbal

Zondagmorgen is de lijsttrekker van het CDA Henri Bontenbal te gast bij Rick Nieman. Hoe gaat de nieuwe leider van de christendemocraten de partij er weer bovenop helpen? Met welke punten gaat het CDA de campagne in.

Politiechef Frank Paauw

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw over de inzet van de politie bij voetballenrellen, klimaatacties en beveiligen en bewaken van bedreigde personen. De politiecapaciteit staat daardoor onder druk. Wat zijn mogelijke oplossingen?

Rob de Wijk

Iedere zondag een kwestie die Nederland bezighoudt. Deze keer over de oorlog in Oekraïne. Is het moment aangebroken voor Oekraïne om te onderhandelen over vrede? Daarover Rob de Wijk, hoogleraar Internationale Betrekkingen en oprichter van de internationale denktank HCSS.

Professor Sanne Kruikemeier en tech-expert Danny Mekic

De ontwikkelingen in AI gaan razendsnel. Kunstmatig gegenereerde beelden en teksten overspoelen de socials. Welke invloed heeft dat op de politiek en de verkiezingen? Daarover tech-expert Danny Mekic en hoogleraar Digitale Media en Samenleving Sanne Kruikemeier van de Universiteit Wageningen.

'WNL Op Zondag', zondag 1 oktober om 10.00 uur op NPO 1.