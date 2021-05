Cartoon Network presenteert de nieuwe sci-fi avonturenkomedie 'Elliott van de Aarde'!

In 'Elliott van de Aarde' komen jonge kijkers op een speelse en leerzame manier in aanraking met thema's als vriendschap, familie en het ontdekken van onbekende flora en fauna. De animatieserie omarmt ruimdenkendheid, acceptatie en de wonderen van anders zijn.

We maken kennis met Elliott en zijn moeder Frankie, die door het onderzoeken van een mysterieuze steen plotseling in een groot avontuur belanden. Ze worden onverwachts door het universum geslingerd en komen terecht in het Centrium. Daar maken zij kennis met een bonte verzameling aliens en andere wezens die ondanks hun verschillen in harmonie samenleven.

Op zoek naar de reden waarom zij daar gebracht zijn, maken zij een avontuurlijke reis door het universum en ontmoeten ze nieuwe vrienden. Zo is daar Mo, een bewoner van het Centrium die lijkt op een prehistorische dinosaurus, die Elliotts nieuwe beste vriend wordt. Elliott ontmoet op zijn reis samen met Mo kikkers die woorden boeren, leraren die ooit slechteriken waren, een cyclops die de toekomst kan zien, wezens met drie hoofden (die het altijd oneens zijn!), vormveranderaars, klonen en nog veel meer. Wanneer Elliott en zijn moeder zich echter thuis beginnen te voelen, wordt door een onverwacht weerzien alles plotseling anders...

Ga mee op dit galactische avontuur met Elliott, Frankie en Mo vanaf 24 mei dagelijks om 16.45 uur op Cartoon Network.

'Elliott van de Aarde', geregisseerd door Mic Graves en Tony Hull, komt voort uit Cartoon Network’s EMEA hub en is de nieuwste serie van het team achter 'De Wonderlijke Wereld van Gumball'.

In première op Cartoon Network op 24 mei om 16.45 uur.