Cartoon Network highlights februari 2020

Wanneer Axel transformeert in een levend actiefiguur moet hij zijn geweldige nieuwe krachten gebruiken om de wereld veilig te stellen van de boosaardige MadCap. Hij krijgt hulp van zijn slimme vrienden Sarge Charge, Masko, Bobbie Blobby, Galileo en Slobot.

Ze nemen het op tegen vijanden als Sarge Charge, Dynamo en Joyride. Je hebt nog nooit zo veel actie en avontuur gezien op zo’n kleine schaal!

Bekijk 'Power Players' vanaf 24 februari, elke dag om 19.25 uur.

Laat je transporteren naar een vrolijk koninkrijk vol glittermaterie, blije gedachten en incidentele uitbarstingen in 'Unikitty'. Als heerser van het koninkrijk heeft Unikitty drukke dagen boordevol koninklijke verantwoordelijkheden. Unikitty streeft ernaar om iedereen zo gelukkig mogelijk te maken en alle negativiteit uit het koninkrijk te bannen, maar vergis je niet in haar optimisme – dit is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken! Ze mag dan wel boordevol energie en creativiteit zitten, Unikitty kan verwoestend uit de hoek komen als iemand die positieve vibes in de weg staat, en zeker als iemand haar kleine broertje en beste vriend Puppycorn verdrietig maakt.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen vanaf 10 februari, doordeweeks om 15.30 uur.

Geniet tijdens de voorjaarsvakantie van een mix van je favoriete Cartoon Network series, met 'Teen Titans Go!', 'DC Super Hero Girls', C'raig van de Kreek', 'Unikitty', 'Tijd voor Avontuur', 'Gumball', 'Total Dramarama', 'Het Regent Gehaktballen', 'Wat Beren Leren' en 'Appel & Uitje'.

De Winter Marathons zie je van 17 t/m 28 februari elke dag vanaf 08.55 uur bij Cartoon Network.