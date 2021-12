Carrie en Dionne naar Corfu voor tweede aflevering 'Droomhuis Gezocht'

Maandag zendt MAX een nieuwe aflevering van 'Droomhuis Gezocht' uit. Dionne Stax gaat op zoek naar een droomhuis voor Anne en Peter op het prachtige Corfu. Carrie ten Napel laat zien wat dit eiland nog meer te bieden heeft.

In 2015 besloot Anne met een vriendin de Corfu Trail te lopen, een wandeltocht van het zuiden naar het noorden van Corfu. Verspreid over drie vakanties zouden zij de gehele tocht van bijna 200 kilometer afleggen. In die periode kende Anne net haar partner Peter, aan wie ze al gauw ook het prachtige eiland wilde laten zien. Eenmaal daar ontstond het idee om samen een huis te kopen.

Het afwisselende landschap van het eiland spreekt Anne en Peter enorm aan; in het zuiden vlak, maar hoe noordelijker, hoe ruiger het landschap. Ook is het eiland relatief klein, is de natuur prachtig en heerst er een zonnig klimaat. Het liefst wil het stel een huis zo dicht mogelijk bij de Corfu Trail, aan de westkant van het eiland. Op basis van het budget: 180.000 euro, gaat Dionne Stax op zoek naar drie geschikte huizen.

Carrie ten Napel ontdekt deze aflevering het eiland en neemt onder meer een kijkje op de plek waar het voor Anne en Peter allemaal begon: de Corfu Trail. Ze bewandelt een deel ervan, om te ervaren hoe prachtig en afwisselend het landschap is.

Corfu, ook wel Korfoe of Kerkyra genoemd, ligt in het westen van Griekenland, vlak voor de kust van Albanië. Corfu is het op één na grootste eiland in de Ionische Zee. Met zijn prachtige landschap met romantische baaitjes, azuurblauwe zee en beboste heuvels, is het misschien wel het mooiste eiland van Griekenland. Daarnaast heeft het een zacht voorjaar en een warme zomer. Corfu-stad is een elegante en indrukwekkende stad met een Venetiaanse uitstraling, inclusief smalle steegjes, pastelkleurige huizen en rode dakpannen.

