Caroline van der Plas (BBB) en Joost Eerdmans (JA21) in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 27 september 2025

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. De presentatie is deze keer in handen van Frank van Leeuwen.


BBB-partijleider Caroline van der Plas
Zondagmorgen is fractievoorzitter Caroline van der Plas van BBB te gast in 'WNL Op Zondag'. Waar gaat de lijsttrekker de komende campagne op inzetten? Met welke onderwerpen en kwesties wil Van der Plas de kiezer over de streep trekken?

JA21-partijleider Joost Eerdmans
De afgelopen weken is er veel onrust en protest tegen de komst van asielzoekerscentra in verschillende gemeenten. Hoe wil partijleider Joost Eerdmans van JA21 migratie en asiel aanpakken? Met welke plannen gaat de lijsttrekker de verkiezingen in?

Peter Cobelens en Joost Tuinman
Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit voor een betere luchtverdediging. Er wordt zelfs gesproken over een Nederlandse Iron Dome als schild tegen Russische drones en raketten. Daarover oud-MIVD directeur Pieter Cobelens en projectleider Joost Tuinman van dronebedrijf AIA Systems. 

Arendo Joustra
Op het Nederlands Filmfestival gaat de docuserie Fortuyn On-Hollands in première. Oud-Elsevier hoofdredacteur Arendo Joustra over Pim Fortuyn en hoe zijn gedachtegoed nog steeds voortleeft in de hedendaagse politiek.

'WNL Op Zondag', zondag 28 september om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.


