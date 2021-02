'Carnavalshart': meer dan drie dagen feest

Foto: © KRO-NCRV 2021

Geen uitbundige feesten dit jaar, maar voor veel mensen is het cancellen van carnaval meer dan het gemis van drie dagen lol. Verenigingen zijn vele weekenden met de voorbereiding bezig. In koude schuren wordt gelast, getimmerd en geplakt aan praalwagens.

Avond aan avond komen naaiclubs bij elkaar voor het ontwerpen en maken van de kleding. Carnaval is de motor achter het verenigingsleven en deze winter is het stil. Maar Cor Jansen, voorzitter van de carnavalsvereniging in Tegelen houdt de moed erin. Carnaval is als het leven, het hoort erbij: 'Je schrapt Kerstmis en Pasen ook niet van de agenda. Datzelfde geldt voor Carnaval.' En dus bedachten ze in Tegelen een alternatieve optocht: geen grote praalwagens, maar miniatuurwagentjes die de mensen thuis kunnen bouwen.

Ook in Breda zijn de verenigingen actief, onder andere met een online gedichtenwedstrijd. Uit de vele inzendingen die anoniem werden beoordeeld, kwam een verrassende winnaar tevoorschijn: VVD-politicus Klaas Dijkhoff. Zijn eerste reactie na de bekendmaking van deze uitslag: 'Dit is een onverwachte eer. Ik twijfelde of ik mijn gedicht zou indienen, maar ik vind dat we juist in deze tijd extra ons best moeten doen voor alle initiatieven. Mijn gedicht is wel wat aan de serieuze kant, maar volgend jaar, als ik niet meer in de politiek zit, ga ik vol gas om het heel carnavalesk te maken.'

