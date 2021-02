Carnaval beej ons thuus in 'Carnavalshart'

Brabant, de provincie die zwaar is getroffen door Corona. Zonder het toen te beseffen zijn veel besmettingen terug te leiden tot Carnaval 2020.

Nu ligt alles stil, maar Carnaval overslaan is geen optie. Omroep Brabant is afgelopen weken druk bezig geweest met voorbereidingen om in de Carnavalsweek met radio en tv-programma’s het gevoel van Carnaval bij de mensen thuis te brengen.

Hoogtepunten van het Carnaval, zoals het Keijebijters Kletstoernooi, het Carnavalsconcert van de Philharmonie Zuidnederland en de 3 Uurkes Vurraf, worden allemaal in een ander jasje gegoten. Geen volle zalen met deinende, hossende, kleurig uitgedoste carnavalsvierders, maar alles zonder publiek.

'Carnavalshart' volgt achter de schermen een aantal mensen in aanloop naar de Carnavalsweek. Zoals Joep de Wildt uit Oudenbosch die vorig jaar nog de Zilveren Narrenkap won in het Keijebijters Kletstoernooi: 'Het was alsof ik de Champions League had gewonnen!'. Ook het 3 Uurkes Vurraf, traditioneel het aftelmoment naar een feest om helemaal los te gaan, zal er anders uitzien.

De Brabantse cabaretière Christel de Laat opent normaal gesproken tijdens Carnaval 'haar' café, een tv-programma waarin ze als uitbaatster in een kroeg carnavalvierende mensen ontvangt. Ook dat kan dit jaar niet doorgaan. Christel: 'Het is een gemis. Carnaval is een verenigingsleven en verenigingen geven de cohesie in een dorp en in een stad. Die saamhorigheid en verbondenheid valt weg, maar ik weet zeker dat we met alle regels en beperkingen die er zijn, toch Carnaval bij de mensen de huiskamers in weten te slingeren.'

'Carnavalshart', donderdag 11 februari, 18.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2, donderdag 11 februari, 21.05 uur bij Omroep Brabant en dinsdag 16 februari om 18.00 uur bij L1.