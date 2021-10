Brandstichting gevangenis Rotterdam en dood 'Tio' in Delft in 'Opsporing Verzocht'

Vorige week maandagavond 4 oktober werd in Delft de 58-jarige Franklin Windster neergestoken. Hij overleed op de galerij vlak voor zijn flat aan de Burgwal, in het centrum van de stad. Veel Delftenaren kenden Franklin, die ook wel Tio en Kempi werd genoemd.

Omdat het steekincident zich afspeelde rond 20.30 uur, op een avond dat de terrassen nog vol zaten door het zachte weer, denkt de politie dat er nog belangrijke getuigen zijn die ze nog niet heeft bereikt. In Opsporing Verzocht vanavond meer informatie over de dood van Franklin.



Eerste beelden incident Hoensbroek

Op 30 september werd in Hoensbroek aan de Hommerterweg een appartement beschoten en een explosief tot ontploffing gebracht. Aan diezelfde straat werd begin september al een explosief achtergelaten. Van de explosieflegger werden eerder beelden verspreid. Vanavond de eerste beelden van de drie verdachten die verantwoordelijk lijken voor het meest recente incident.



Brandstichting PI De Schie

Er zijn duidelijke beelden van de brandstichting bij PI De Schie in Rotterdam op maandag 17 mei. Diverse auto’s van gevangenispersoneel werden die dag met vloeistof overgoten en in brand gestoken. Het incident zorgde voor veel onrust bij personeel en gedetineerden. Op materiaal van twee bewakingscamera’s zijn de twee daders in actie te zien.



Nepcontroleur actief

De politie wil vooral oudere mensen waarschuwen voor een nepcontroleur. De man belde aan bij een seniorencomplex in Boxtel. Hij overdonderde de bewoners door te zeggen dat hij kwam ‘controleren’, doorzocht hun appartement, en ging ervandoor met geld en o.a. sieraden. Er zijn herkenbare beelden van de dader, die mogelijk landelijk actief is.



Daarnaast in de uitzending onder andere sporen rond een gewelddadige scooterdiefstal in Beuningen, twee bedreigingen door mogelijk dezelfde man in Hoorn en meer over de tientallen tips die vorige uitzending binnenkwamen.



'Opsporing Verzocht', dinsdag 12 oktober om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1