'Brandpunt+': ontevredenheid over eigen lichaam onder Nederlandse jongeren groeit

Bijna eenderde van de Nederlandse jongeren is ontevreden over het eigen lichaam. In 2021 ging het nog om 23 procent. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, en KRO-NCRV in aanloop naar het tweede seizoen van de YouTube-serie 'Het Goddelijke Lichaam'.

Aan het onderzoek deden 1.750 jongeren mee (16-35 jaar).

Vooral jonge mannen zijn vaker ontevreden over hun lichaam in vergelijking met twee jaar eerder; in 2021 gaf 15 procent van de mannen aan ontevreden te zijn. In 2023 is dit aantal bijna verdubbeld naar 28 procent. Onder vrouwen ligt dit percentage nog hoger (34 procent). Een kwart van alle deelnemers zegt eens of vaker per dag negatieve gedachtes te hebben over hoe het eigen lijf eruit ziet. Ook vergelijkt 60 procent van de respondenten zichzelf fysiek met anderen.

Daarnaast is 70 procent van de mannen in de veronderstelling dat als ze hard genoeg werken, ze hun droomlichaam kunnen verwezenlijken. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat ongeveer 1 op de 3 jongeren bereid is om ongezonde keuzes te maken om er beter uit te zien. Ook geeft 59 procent van de jonge vrouwen, tegenover 37 procent van de mannen, aan ooit weleens op dieet te zijn geweest. De belangrijkste reden hiervoor, zowel bij vrouwen (92 procent) als mannen (78 procent), is om af te vallen. De tweede reden voor mannen is spiermassa te willen kweken (61 procent), en bij vrouwen vanwege een allergie of intolerantie (11 procent).

Vanaf 26 mei start op het YouTube-kanaal van NPO 3 het tweede seizoen van de KRO-NCRV serie 'Het Goddelijke Lichaam'. Hierin worden verschillende jongeren gevolgd die elk op hun eigen manier streven naar lichamelijke perfectie of fitheid. Door intensief te sporten of streng te diëten proberen zij hun ‘perfecte plaatje’ te behalen. Maar wanneer slaat dit streven naar een goddelijk lichaam door in een ziekelijke obsessie? Wanneer wordt mooi willen zijn ongezond? En maakt dit droomlichaam je uiteindelijk écht gelukkig? Met deze serie laat KRO-NCRV zien wat de impact op jongeren kan zijn als ze fysieke perfectie nastreven.

Aflevering 1- bigorexia

Brede schouders, een sixpack en kanonnen van spierballen. Veel mannen omschrijven hun droomlichaam zo. Bij Rick (26) en Shandor (25) sloeg het keiharde trainen voor zo’n lijf door in bigorexia: een obsessie met sporten en spiergroei.

Aflevering 2 - orthorexia

Bij Yvonne (29) en Gwen (27) sloeg hun ‘fitgirl’ levensstijl door in dwangmatig 'gezond' eten en fanatiek sporten. Dit wordt ook wel orthorexia genoemd. Deze -niet officieel erkende- eetstoornis lijkt vaak een gezonde levensstijl, maar niets is minder waar.

Aflevering 3 - maagverkleining

Wat als je ongezond dik bent en het niet lukt om af te vallen? Tygo (20) nam vorig jaar de beslissing om een maagverkleining te ondergaan. Veel mensen zien dit als 'de makkelijke weg,' maar is dat ook zo? We volgen Sadé (25) die binnenkort ook zo’n operatie ondergaat.

Aflevering 4 - anabolen

Om vaker te kunnen trainen en sneller progressie te zien, grijpen veel mannen naar anabolen. Toch wordt hier nauwelijks over gesproken. Zo weet bijna niemand dat oud-bodybuilder Nick (niet zijn echte naam) onder behandeling is van de Tilburgse Anabolenpoli: specialisten die helpen bij veilig anabolengebruik. Tom (25), die op zijn twintigste begon met anabolen, is daarentegen wel openhartig over zijn gebruik. Hij gaat binnenkort weer starten met een kuur, ondanks zijn eerdere vruchtbaarheidsproblemen als gevolg van deze stimulerende middelen.

Het tweede seizoen van 'Het Goddelijke Lichaam' is vanaf vrijdag 26 mei om 16.00 uur te zien bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3.