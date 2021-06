Bram Vermeulen in nieuwe aflevering van 'Frontlinie: Langs De Muur'

In de journalistieke VPRO-serie 'Frontlinie' bericht correspondent Bram Vermeulen op indringende wijze over ontwikkelingen uit de hele wereld die in ons dagelijkse nieuws vaak niet meer dan een voetnoot zijn.

Door middel van actuele reportages op televisie en radio en via een persoonlijke nieuwsbrief vertelt Vermeulen verhalen die onlosmakelijk met ons leven hier verbonden zijn. In deze 'Frontlinie': het vluchtelingenbeleid aan de grens van Griekenland met Turkije.

In de tweede aflevering van 'Frontlinie' reist Bram Vermeulen naar de grens van Griekenland met Turkije. Daar wordt een zes meter hoge muur gebouwd om migranten en vluchtelingen tegen te houden. Langs de oevers van de grensrivier de Evros zijn nu soldaten van het Griekse leger, politie en warmtecamera's actief om de grens 24 uur per dag streng in de gaten te houden. De Grieken hebben ook een burgerwacht gevormd die als ogen en oren van de grenspolitie optreden.

Hoewel de muur nog niet klaar is, zijn er in de dorpen van de grensregio nergens migranten of vluchtelingen te zien. Komt dit door de verstrengde bewaking, COVID, of is er iets anders aan de hand?

Intussen klagen de Griekse bewoners over de leegloop van de regio. Jongeren zijn weggetrokken naar de grote stad of naar andere landen in Europa. Hoogbejaarde boeren besturen nu tractoren. Een aspergeboer ziet zich genoodzaakt om een uitzendbureau in Athene in te schakelen, dat migranten uit West-Afrika stuurt om hem te helpen. Ze zijn de enige Afrikanen in het dorp.

Als Bram Vermeulen en zijn filmploeg op de laatste dag in het gebied nog een keer hun ronde maken langs de grens stuiten ze op een grote groep Afghaanse vluchtelingen. Zij vertellen schokkende verhalen die antwoord geven op alle onbeantwoorde vragen. Als de Griekse politie de Afghanen in het vizier krijgt, wordt de filmploeg afgevoerd naar het politiebureau.

'Frontlinie: Langs de muur', maandag 21 juni om 20.30 uur bij de VPRO op NPO 2.