BOOS trapt nieuw seizoen af met onderzoek in samenwerking met NRC

Werknemers van de in Nederland gevestigde ambassades van Brazilië en Algerije zijn onterecht ontslagen en moeten volgens het Nederlandse recht een vergoeding krijgen.

Uitspraken hierover van de rechter worden echter compleet genegeerd door de betreffende ambassades, waardoor de oud-werknemers niet het geld krijgen waar ze recht op hebben: in totaal ruim anderhalve ton. Dat blijkt uit onderzoek van BOOS in samenwerking met NRC. Eerder bracht de krant al aan het licht dat de ambassades van Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit en Marokko rechterlijke uitspraken aan hun laars lapten.

In BOOS spreekt programmamaker Tim Hofman onder meer met Guilherme Lima. Hij was jarenlang de vaste chauffeur van de Braziliaanse ambassadeur in Nederland. Wanneer, vlak na de geboorte van zijn kind, zijn schoonvader ernstig ziek wordt moet hij noodgedwongen een stapje terug doen. Toch blijft de ambassade druk uitoefenen op hem. Door zijn vermoeidheid volgen er twee kleine ongelukken met de dienstauto, waarna de ambassade zijn contract wil ontbinden. Maar daar steekt de Nederlandse rechter een stokje voor. Brazilië weigert hem echter terug in dienst te nemen, waarna Lima zelf naar de rechter stapt. En met succes: de ambassade moet hem ruim 50.000 euro betalen, zo oordeelde het Haagse gerechtshof in oktober. Maar er is tot op de dag van vandaag geen cent overgemaakt.

Het verhaal van Guilherme staat niet op zich. Issahne werkte bij de ambassade van Algerije en heeft na een onterecht ontslag recht op ruim 100.000 euro. Ook hij heeft ondanks een rechterlijke uitspraak nog niets ontvangen. Zowel Issahne als Guilherme zijn door de gebeurtenissen in grote problemen geraakt. In de uitzending van BOOS gaat Tim langs bij de ambassades van Algerije en Brazilië om verhaal te halen. Ook bezoekt hij samen met Issahne de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Hoe ver kan en wil hij gaan om deze burgers te helpen?

De aflevering van BOOS over de ambassades is op donderdag 1 december vanaf 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van BOOS. De publicatie van NRC hierover staat nu online.