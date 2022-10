Boomerang highlights oktober 2022

Sluit je aan bij Thomas en zijn vrienden, die nu energieker, kleurrijker en zelfs jonger zijn dan ooit! Tot nu toe was het leven op het eiland Sodor niet vrij van opwinding, maar de serie, verrijkt met muzikale elementen, biedt nieuwe avonturen voor onze stoommachines en kijkers.

De nieuwste avonturen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zijn vanaf 17 oktober om 13.00 uur te zien op Boomerang, in het Cartoonito-blok!

BATWHEELS

PREMIÈRE 15 OKTOBER OM 09.30 UUR

Iedere zaterdag te zien

STUNT

Nooit eerder volgden we de avonturen van de voertuigen van Batman. De première start met een 30 minuten durende special van 'Batwheels': 'Secret Origin of Batwheels'. Stap in om het kwaad in Gotham City te bestrijden en de stad te redden!

Ga vanaf 15 oktober om 9.30 uur iedere zaterdag mee op avontuur met 'Batwheels', alleen op Boomerang.

LUCAS DE SPIN

PREMIÈRE 3 OKTOBER

Iedere dag om 13.30 uur te zien

SHORTS

Maak kennis met Lucas. Lucas is een vrolijke, avontuurlijke springspin die altijd op zoek is naar een nieuw avontuur. Samen met zijn vriendjes woont hij in een huis, waar ze tegen de gekste dingen aanlopen, zoals de verwarming, een donkere schoorsteen, fruit en verschillende planten.

De gloednieuwe korte afleveringen van 'Lucas de Spin' zie je vanaf 3 oktober, bij Boomerang.

CARTOONITO

NU TE ZIEN

Iedere dag van 8.00 tot 14.00 uur

DOORLOPEND

Cartoonito is Boomerang's nieuw programmablok gericht op de allerkleinsten. Tijdens Cartoonito ontmoet je elke dag de speelse gezichten van je favoriete programma's. Kijk naar je favoriete series zoals 'Thomas De Stoomlocomotief' en 'Mush Mush en de Zwammetjes'.

Cartoonito is het preschoolbok van Boomerang, iedere dag te zien van 8.00 tot 14.00 uur.