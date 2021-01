Boomerang highlights februari 2021

Boomerang

Lamput is een oranje klodder die in vrijwel alles kan transformeren. Daar maakt hij handig gebruik van om te ontsnappen aan een stel wetenschappers. Krijgen ze hem ooit te pakken?

Zo ontsnapt Lamput bijvoorbeeld uit een geheim laboratorium en de Docs zitten hem op de hielen, maar dankzij een aantal verkeersborden en een erg strenge politieagent weet hij te ontkomen.

LAMPUT

VANAF 8 FEBRUARI

Elke dag om 14.40 uur

Lamput is een spannende, eindeloos creatieve en levendige achtervolging. Het blijkt vermakelijk om wetenschappers te slim af te zijn. Bekijk de spannende nieuwe achtervolgingen van 'Lamput' vanaf 8 februari elke dag om 14.40 uur, bij Boomerang!

BOOMERANG CINEMA MET SCOOBY-DOO

VANAF 6 FEBRUARI

Elk weekend om 10.00 uur

FILMS

Geniet elk weekend van de leukste en griezeligste Scooby-Doo films tijdens de Boomerang Cinema met Scooby-Doo, met onder andere de nog niet eerder op Boomerang vertoonde films 'Scooby-Doo! The Mystery Begins', 'Scooby-Doo!: Camp Scare' en 'Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur'.

06/02 Scooby-Doo and the Loch Ness Monster

07/02 Scooby-Doo! The Mystery Begins

13/02 Scooby-Doo!: Camp Scare

14/02 Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur

20/02 Scooby-Doo! and Kiss: Rock and Roll Mystery

21/02 Scooby-Doo! In Where's My Mummy?

27/02 Scooby-Doo! Shaggy's Showdown

28/02 Scooby-Doo! WrestleMania Mystery

BEN 10 - HELDENTIJD

VANAF 15 FEBRUARI

Elke dag om 12.00 uur

BEN 10 STUNT

'Ben 10 tegen het universum: De film' komt naar Boomerang, samen met nog niet eerder op Boomerang vertoonde afleveringen van 'Ben 10'.

Wanneer Vilgax weer opduikt om Team Tennyson en de Aarde te bedreigen, moet Ben het heelal in om het universum te redden. Gwen en Opa Max vormen samen een team met Kevin om de wereld te beschermen tijdens Ben’s afwezigheid.

Kijk vanaf 15 februari elke dag om 12.00 uur naar 'Ben 10' bij Boomerang!