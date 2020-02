Boomerang highlights februari 2020

Foto: © Media Tornado/ Boomerang 2019

'Yabba Dabba Dino's' is een spin-off animatie serie van 'De Flinstones'. In de nieuwe serie volgen we de beste vrienden Pebbles Flinstone en Bamm-Bamm Rubble.

Ze groeien op in een prehistorisch tijdperk waar ze in het plaatsje Bedrock wonen, een moderne beschaving in het stenen tijdperk. Wanneer ze de kans hebben, gaan ze de wildernis 'De Crags' in, waar de omgeving net zo wild en fantastisch is als de vele dinosauriërs die daar leven. Dino is Pebbels en Bamm-Bamm’s loyale vriend, waarmee ze samen eindeloze avonturen beleven.

De gloednieuwe serie 'Yabba Dabba Dino's' zie je vanaf 29 februari elk weekend om 09.00 uur bij Boomerang!

LENTEKRIEBELS BIJ BOOMERANG

VANAF 15 FEBRUARI

Elke weekend om 13.00 uur

MARATHON

In' Mighty Mike' en 'Grizzy en de Lemmings' lopen de temperaturen hoog op tijdens Lentekriebels Bij Boomerang. Bekijk de leukste afleveringen vanaf 15 februari, elk weekend om 13.00 uur bij Boomerang!

In 'Mighty Mike' volgen we de slimme hond Mike die elke ochtend weer wakker wordt met dezelfde gedachte: indruk maken op Cindy, de knappe hond van de buren. Helaas gooien drie schildpadjes, een poesje en twee gemene wasberen altijd op het verkeerde moment zijn plannen in de war.

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In de nieuwe 'Grizzy en de Lemmings' afleveringen zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel weer op zijn kop. Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.

BOOMERANG BINGO

t/m 7 februari elke dag om 16.00 uur

BINGO

Speel bingo met de Boomerang karakters! Alle kinderen zijn uitgenodigd om met de bingo mee te doen tussen de afleveringen van 'Taffy' en 'De Tom en Jerry Show' door.

Mevrouw Muchmore woont samen met haar geliefde hond Bentley op een groot landgoed. Wasbeer Scruggs leeft op de vuilnisbelt en ontdekt het rijke huishouden. Hij besluit zich voor te doen als kat Taffy om zo een graantje mee te kunnen pikken van hun rijkdom. Alleen... Bentley weet dat Taffy een wasbeer is en stelt alles in het werk om hem te ontmaskeren!

Geniet van de afleveringen van 'De Tom en Jerry Show'. In de 11-minuten durende afleveringen volg je de altijddurende strijd tussen de twee meest geliefde personages aller tijden. De stadse omgeving wordt zo nu en dan verruild voor een meer fantasierijke omgeving. De basis van het klassieke kat- en muisspel zorgt keer op keer weer voor eindeloze verwikkelingen, mogelijkheden en tijdloos plezier!