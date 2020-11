Boomerang highlights december 2020

De zesjarige Alice heeft een magische sleutel waarmee ze naar Wonderland kan. Dit is een andere wereld, waar ze het schattige konijntje Lewis heeft ontmoet. En voor ze het wist waren ze beste vrienden.

Alice gaat graag naar Wonderland en neemt het dan vaak samen met haar vrienden tegen de boze koningin op.

ALICE & LEWIS

VANAF 7 DECEMBER

Elke dag om 17.00 uur

Elke aflevering begint met Alice die in de echte wereld tegen een dilemma oploopt. Ze gaat dan naar Wonderland en beleeft daar doldwaze avonturen met Lewis. Maar die avonturen zorgen er wel voor dat ze weet hoe ze haar problemen in de echte wereld moet oplossen.

Ga mee met Alice & Lewis naar Wonderland. Vanaf 7 t/m 20 december elke dag om 17.00 uur, alleen bij Boomerang!

SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY WINTERPLEZIER

Elk weekend vanaf 10.00 uur

Vanaf 23 december elke dag om 10.00 uur

FILMS

Kijk naar de leukste Scooby-Doo en Tom & Jerry films hieronder en meer!

5 december 'Tom and Jerry: A Nutcracker Tale'

6 december 'Scooby Doo! Ghastly Goal'

12 december 'Scooby-Doo! Adventures: The Mystery Map!'

13 december 'Scooby-Doo! Mecha Mutt Menac'

19 december 'The New Scooby-Doo Movies - The Haunted Candy Factory'

20 december 'Tom and Jerry: A Nutcracker Tale'

23 december 'Tom and Jerry: The Movie'

24 december 'Scooby-Doo and the Cyber Chase'

25 december 'Chill Out, Scooby-Doo!'

26 december 'Scooby-Doo! Frankencreepy'

27 december 'Tom and Jerry: Spy Quest'

28 december 'Tom and Jerry & the Wizard of Oz'

29 december Scooby-Doo! and the Goblin King'

30 december 'Scooby-Doo! Abracadabra-Doo'

31 december 'Tom and Jerry's Giant Adventure'