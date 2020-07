Boomerang highlights augustus 2020

Iedereen is dol op Meneer Magoo! Dit opgewekte kereltje geniet volop van zijn pensioen en is altijd bereid een handje te helpen.

Hij is razend nieuwsgierig en heeft een scherp geheugen, maar doordat hij niet doorheeft dat hij dringend een bril nodig heeft, is hij een wandelende ramp! Zo beklimt Magoo bijvoorbeeld de top van een wolkenkrabber, die hij aanziet voor een berg. Samen met zijn trouwe Meneer Kat, die een hond is die denkt dat hij een kat is, verveelt Magoo zich nooit.

MR MAGOO

VANAF 3 AUGUSTUS

Elke dag om 8.00 uur

Hij gaat naar het museum, heeft romantische afspraakjes, gaat golfen, go-karten… of relaxt hij in zijn tuin tijdens de zondagse barbecue samen met Wezel, zijn gezellige buur.

'Mr Magoo' zie je vanaf 3 augustus elke dag om 8.00 uur bij Boomerang.

DE WERELD ROND MET SCOOBY-DOO

Elke dag om 9.00 uur

ZOMER SPECIAL

Kijk deze zomer naar de speciale 'Scooby-Doo en Raad de Clou' programmering in 'De Wereld Rond' met Scooby-Doo! Geniet van dubbele afleveringen, met daarnaast een selectie van de leukste Scooby-Doo films.

In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe, spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. Verschillende bekendheden maken hun opwachting, zoals Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman! Stap samen met deze beroemdheden aan boord van de Mysterie Machine en maak je klaar voor avontuur.

Ga mee op avontuur tijdens 'De Wereld Rond met Scooby-Doo'! Elke dag om 9.00 uur, alleen bij Boomerang.

KATTEN & HONDEN

Elke dag om 15.00 uur

ZOMER SPECIAL

Hou jij ook zo van katten en honden? Wij ook! Kijk mee naar de zomer special 'Katten & Honden' bij Boomerang, waarin je de avonturen van de leukste dierenvrienden voorbij ziet komen! We hebben de allerleukste series met katten en honden voor je klaarstaan: Agent Binky, Machtige Mike, Tom & Jerry en Be Cool, Scooby-Doo.

'Katten & Honden' zie elke dag om 15.00 uur, alleen bij Boomerang.